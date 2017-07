Nach zehn Jahren sind die Klänge ausgereift, auch wenn sie von wechselnden Musikern kommen. 550 Zuschauer beweisen mit ihrem Applaus, das die Big-Band des Gymnasiums eine Erfolgsgeschichte schreibt.

Sechs Hände auf Tasten

Halelluja zum Abschluss

Der musikalische Schwerpunkt des Sommerkonzerts des Neustädter Gymnasiums lag eindeutig auf dem satten, ausgereiften Big-Band-Sound der Schulformation. Damit wurde der Erfolgsgeschichte der Band, die heuer zehn Jahre besteht, Rechnung getragen. Aber auch die musikalischen Darbietungen der Chöre und anderen Musiker kamen bei den Gästen in der Stadthalle gut an.Die Zuhörer kamen trotz hochsommerlicher Temperaturen am Dienstagabend zum Sommerkonzert in Scharen. Der Ruf des musischen Zweiges und die damit verbundenen musikalischen Leistungen der Schüler sind bestens.Der beschwingte Auftakt blieb der Jubiläumsband vorbehalten, die in unterschiedlicher Besetzung einen Großteil des abwechslungsreichen Programms bestritt. Unter der Leitung von Wolfgang Gleixner interpretierten die 25 Musiker Hits von "Coldplay", Disney-Filmmelodien und Erfolgssongs von Bruno Mars. Dabei spielten die neun Streicher die erste Geige. Das Orchester verblüffte mit raffinierten Arrangements und perfekter Interpretation.Charmant und humorvoll führten Laura Schieder und Felix Kellner durchs Programm und kündigten den Unterstufen-Chor unter der Leitung von Gleixner an. Die 30 Schüler bekamen nach "Let's twist again" und zwei Calypso-Stücken großen Beifall. Das Querflötenensemble unter Marion Elling interpretierte den Blues "Fried potatoes". Das Arrangement der sechs Mädchen darf getrost als echter Hinhörer bezeichnet werden. Sechshändig bedienten Paula Meiler, Marco Langner und Markus Mathy das Klavier. Klara Bäumler hatte mit ihnen "Outstanding" von Kevin Olson einstudiert.Nach der Pause wurde der Sound noch voller. Die nun 30-köpfige Big Band fetzte unter dem temperamentvollen Dirigat von Fachbereichsleiter Roland Assion los und bot mit "Dr. Rockensteins Laboratory", dem "Caravan" von Duke Ellington und dem Big-Band-Klassiker "In the Mood" von Joe Garland einen Querschnitt durch ihr Repertoire aus zehn Jahren. Stimmgewaltig mit 60 Sängern dankte der Schulchor mit "Thank you for the music". Bei Adele's "Hello" begeisterte Pia Bildl mit ihrer tiefen, bluesigen Stimme.Der Schluss war noch einmal der Jubiläumsband vorbehalten. Nach dem gefühlvollen "Yesterday" der Beatles funkte es bei Stevie Wonders "Superstition" noch einmal gehörig. Big Band und Chor beschlossen das Programm mit Leonard Cohens "Halleluja". Sie sorgten nicht nur für eine übervolle Bühne, sondern auch für Gänsehaut-Feeling.Schulleiter Dr. Anton Hochberger dankte am Ende den Schülern und Lehrkräften für ihr musikalisches Engagement neben dem normalen Unterricht. Er erinnerte an die Gründung des Orchesters im Jahre 2007, als Assion aus einer Verlegenheit heraus zum Weihnachtskonzert eine Gruppe mit Big-Band-Sound formiert habe. "Daraus ist mit mittlerweile über 50 Auftritten darunter der vor Ministerpräsident Horst Seehofer, eine Erfolgsgeschichte geworden". Für den Elternbeirat überreichten Dr. Andrea Zahner-Trottmann und Frank Kiener mit einem Notenschlüssel aus Brezenteig und einem Geschenk für den musikalischen Leiter. Orchester und Chor begeisterten dann noch mit dem flotten "Jada" von Bob Carlton und der Wiederholung von "Superstition" als Zugaben.