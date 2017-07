Obwohl das Sommerkonzert der Lobkowitz-Realschule in die Schulsporthalle verlegt werden muss, ist die Stimmung gut. In der voll besetzten Halle singen, spielen und tanzen sich 100 Schüler in die Herzen der über 500 Zuhörer.

Neustadt. Ausgerechnet beim als Open-Air in der Freizeitanlage geplanten Sommerkonzert der Realschule legte der Sommer eine Pause ein. "Seit ich an der Schule bin, machte uns das Wetter immer wieder einen Strich durch die Veranstaltungsplanung", bedauerte Irene Sebald. Mit dem Konzert weihten die Schüler die erst kürzlich fertiggestellte Sporthalle ein. Ein Garant für die musikalische Qualität und die gelungene Programmgestaltung war Seminarrektor und Musiklehrer Michael Bertelshofer, der von Musiklehrerin Petra Lindner und einigen Referendaren tatkräftig unterstützt wurde.Melancholische und lebensfrohe Töne schlugen "Berti and the Bees" zu Beginn an. Vier Mädchen und Bertelshofer spielten ein Klezmer-Stück. "Klezmer wurde in der jüdischen Volksmusiktradition unter anderem zur Begleitung von Hochzeiten und anderen Festen gespielt", wussten die Moderatorinnen Katharina Luber und Julia Gollwitzer. Das Akkordeonensemble sorgte mit ihren zum Schunkeln anregenden Stücken für Bierzeltatmosphäre.Besonders gut kamen fünf Solistinnen an. Lina Lindner (Klasse 8c) sang "Flashlight" von Jessie J., Aliyah Houser (6c) sorgte mit dem Adele-Hit "Make You Feel My Love" für Gänsehaut und Julia Sennert (8c) glänzte mit dem "Fight Song" von Rachel Platten. Sie wurde dabei unter anderem von ihrem Bruder Tizian am Schlagzeug begleitet. In die Herzen des Publikums sang sich die Fünftklässlerin Sophie Weber.Der "Rosenzwerg" sang völlig unbeschwert "Er gehört zu mir" von Marianne Rosenberg. Großartig war Luisa Zeitler aus der Klasse 8d. Mit kräftiger Stimme interpretierte sie "Power of Love" von Celine Dion, eine absolute Herausforderung für jede Sängerin. Sie erntete dafür sehr viel Applaus.Immer wieder sorgten Tanzeinlagen der Tanzprofilklassen fünf und sechs von Maria Ehbauer für Abwechslung. Dem Publikum gefielen die Vorführungen. Dass die schulische Atmosphäre stimmt, bewiesen die Musik-Studienreferendare, die sich ins Programm einbrachten.Ein absoluter Hörgenuss war der dreistimmige Gesang von Christina Kastner, Franziska Ziegler und Susanne Seifert bei Mark Forsters "Sowieso". Big-Band-Sound aus den 70er Jahren präsentierte das Brass Ensemble nach der Pause. Das Klarinettenensemble interpretierte Jazz von Duke Ellington. Am Ende des Konzerts sangen 60 Mitglieder des Projektchors unter Lindners Leitung Abba- Stücke..Die Schulleiterin freute sich über ein "wunderschönes, herzerfrischendes Sommerkonzert". Sie lud die Mitwirkenden zu einem Eis ein.