Andreas Bäumler, Josef Treml sowie Georg und Harald Bäumler zelebrieren die gesamte Bandbreite sakraler Instrumentalmusik Für die vielen Besucher ist es ein einmaliges Klangerlebnis.

Fingerfertigkeit bewiesen

Viele Klangeffekte

Das Konzert in der Stadtpfarrkirche umfasste festliche Musik aus sechs Jahrhunderten. Die versierten Akteure bestachen durch ihre Vielfalt an Klangeffekten. Mit "Musique Royale" von Michel Richard de Lalande eröffnete die Truppe majestätisch die Darbietungen.Mit weichem Klang intonierten die Blechbläser das "Trumpet Duet" von Jeremiah Clarke. Besinnliche interpretierten sie das "Interlude" von John Blow". Souverän agierte Georg Bäumler beim "Processional" von Georg Friedrich Händel an den Pauken. Geschmeidig spielten sie das "Adagio" von einem unbekannten Komponisten aus dem 17. Jahrhundert. Auch beim "Largo" von Arcangelo Corelli und dem "Grave" von Petronio Franceschini fügte sich die Orgel optimal zu den Trompetenklängen hinzu.Die passende Register-Anordnung traf Harald Bäumler bei der "Toccata in C" von Johann Sebastian Bach. Der Neustädter Chorleiter spielte das schwierige Werk mit flinker Fingerfertigkeit auf den Manualen und enormer Beinarbeit mit den Pedalen. Die Sequenzen waren gut aufeinander abgestimmt. Herrschaftlich musizierten Harald Bäumler an der Jann-Orgel sowie seine Söhne Georg (Pauken) und Andreas (Trompete) mit Josef Treml (Piccolo-Trompete) bei der Fanfare von Michel Richard de Lalande.Teilweise auf das Flügelhorn wechselten die Bläser bei der "Sonate in B" von Jean-Baptiste Loeillet. Die einzelnen Sätze waren mit Adagio, Allegro, Gavotte, Sarabande und Gigue überschrieben. Formvollendet brachten die Blechbläser die Barocktriller, während Harald Bäumler an der Orgel raffiniert untermalte.Mit zarten Tönen und geschickter Registrierung der Orgel brachte Harald Bäumler drei Sätze aus den "Vesper Voluntaries" von Edward Elgar. Die Trompeter bliesen die Doppelschläge am Schluss des Werkes sauber. Gut hatten Josef Treml, der auch bei der "Altneihauser Feierwehrkapell'n" mitwirkt, und Andreas Bäumler die dialogisierenden Stellen bei Engelbert Humperdincks "Abendsegen" herausgearbeitet.Im typisch alpenländischen Stil spielten die beiden Musiker eine Flügelhorn-Weise. Als besonderes Schmankerl brachten Harald Bäumler an der Orgel und Georg Bäumler am kombinierten Schlagzeug mit klugen Rhythmusverschiebungen das "Chroma" von Sven Thomas Haase. Mit Landsknechttrommelklang und zwei Trompeten ertönte das "Pastime with good Company" von Heinrich VIII. Später gesellte sich die Orgel dazu und lieferte ein weiteres interessantes Klangspektrum. Den "Canon" von Johann Pachelbel interpretierten die Musiker mit hervorragender Ausführungstechnik.Im vollbesetzten Gotteshaus spielten die beiden Trompeter von den Nebenaltären aus und Georg Bäumler mit kleiner Trommel vom Hauptaltar das "Highland Cathedral" von Michael Korb und Uli Roever. Als Zugabe hatten sich die Interpreten den Walzer Nummer zwei von Dmitri Schostakowitsch ausgesucht. Langer Beifall war der gerechte Lohn für die exzellenten Aufführungen.