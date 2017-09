Seit über 50 Jahren ist die "Metro Band" bekannt für Swing und Jazz. Vor zehn Jahren wurde die Band in "Metro Big Band" unbenannt. Ziel ist es, das Publikum mit der Musik von Glenn Miller und den vielen anderen Größen des Swing und Jazz zu erfreuen. Auch Latin- und Rock-Nummern haben Aufnahme ins Bandbook gefunden. Am Sonntag, 22. Oktober, lädt die "Metro Big band" um 18 Uhr zum "Glenn-Miller-Dinner" in die Stadthalle Neustadt/WN. Einlass ist um 17.30 Uhr. Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", online auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen in der Region. Bild: exb