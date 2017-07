Drei Bands hat das Jugendgremium für sein Open Air am Samstag, 22. Juli, in der Freizeitanlage in der Gramau verpflichtet. "Die Sauna" und "Parabelflug" als Vorbands - den Hauptact bestreitet "Zico". Einlass ist um 19 Uhr.

Die "Sauna"-Jungs kombinieren Indie-Coolness mit heißen Rock-Klängen, die schon der Bandname verspricht. Zusammen mit der rockigen und bluesigen Popband "Parabelflug" aus Nürnberg heizen sie die Stimmung an. Das Highlight des Open Airs ist wieder die Pop- und Reggaeband "Zico", die schon im Vorjahr sehr gut ankam. Sie will mit ihrer offenen und lustigen Art auch dieses Jahr das Publikum begeistern.Aber nicht nur für Musik, sondern auch für Essen ist gesorgt. Die zwei Neustädter Köche Adrian Kuhlemann und Lennart Zintl versorgen die Gäste mit Bratwürsten vom Grill sowie Leckereien mit asiatischen und mexikanischen Toppings. Ein Ticket kostet an der Abendkasse bis 22 Uhr sechs Euro, danach acht Euro.