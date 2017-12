Es gibt noch einige Karten für das Altbayerische Adventssingen "Staad, staad, heit is Advent", zu dem die Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz am Mittwoch, 6. Dezember, um 19.30 Uhr in die Stadtpfarrkirche St. Georg einlädt. Die kostenlosen Tickets können unter Telefon 09602/943615 bestellt werden. Mitwirkende sind das Trio "Z'sammg'stimmt", die "Oberpfälzer Grenzgangmusik", Harald Bäumler an der Orgel, Martina Engelhard an der Harfe, die Neustädter Turmbläser und der "Irta Zwoagsang" in Begleitung der Neustädterin Theresa Uhl. Günter-Alois Stadler liest Texte des niederbayerischen Mundartdichters Wigg Ponzauner. Für das Arrangement ist Vertriebsleiter Bertram Erhardt verantwortlich.