Der Kunst- und Kulturverein Hausfluss feiert am Freitag, 22. September, um 18 Uhr sein 20-jähriges Bestehen in der Alten Schießstätte. Die Ausstellung ist dort bis Sonntag, 24. September, geöffnet.

Hausfluss widmet sich seit seiner Gründung 1997 kulturellen und künstlerischen Belangen. Sein Ziel: Künstlern und Kulturinteressierten eine Bühne für Ausstellungen und Auftritte zu bieten. Um regionale Kunst und Kultur vor Oberpfälzer Kulisse gemeinsam zu leben und zu erleben schloss sich deshalb vor 20 Jahren ein Freundeskreis um Peter Troppmann und Stephan Argauer zusammen.Das denkmalgeschützte Fachwerkhaus "Alte Schießstätte" aus dem Jahr 1707 dient dem Verein als Veranstaltungsort. Mitglieder haben es in Eigenregie über mehrere Jahre bei laufendem Veranstaltungsbetrieb renoviert. Die ersten Aktivitäten in dem abbruchreifen Baudenkmal waren dementsprechend provisorisch und experimentell.Neben der Vermittlung aktueller Kunst- und Kulturentwicklungen unter Berücksichtigung überregionaler Tendenzen bildet die Beschäftigung mit Architektur in all ihren Facetten vielfach die Grundlage verschiedener Veranstaltungen. Das Arbeitsfeld des Vereins erstreckt sich von Galeriebetrieb über experimentelle Architektur, Hörspiele, Schauspiele, Programmkino und Konzerte bis zu Rauminstallationen. Innerhalb von 20 Jahren kamen über 150 Veranstaltungen zustande.