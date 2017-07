Neustadt/Weiden. Für viele Kinder gehören die lehrreichen Stücke von Hermanns Kasperltheater zu den Sommerferien dazu. Diesmal dreht sich bei den sechs Aufführungen für die Hilfsorganisation "Lichtblicke" von Oberpfalz-Medien alles um Krokodil Kasimir. Es irrt jammernd durch den Zauberwald, verbreitet Angst und Schrecken, erzählt Hermann Papacek. Gemeinsam mit Hermann Helgert bringt er das Stück für die ganze Familie auf die Bühnen der Region. Mit dem Erlös werden nach dem Motto "Aus der Region - für die Region" Menschen unterstützt, die in Not geraten sind.

Die Tour beginnt am Freitag, 4. August, im Kreislehrgarten in Floß. Am Montag, 7. August, gastieren das Krokodil und seine Mitstreiter im Pfarrheim Neustadt/WN. Weiter geht es am Dienstag, 8. August, im Sportheim Trabitz. Am Mittwoch, 9. August, ist Kasperl in der Schule in Mantel, am Donnerstag, 10. August, dann in der Regionalbibliothek in Weiden. Den Abschluss bildet am Dienstag, 15. August, die Stadthalle Vohenstrauß. Beginn ist jeweils um 15 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 2,50 Euro, an der Saalkasse 3 Euro.