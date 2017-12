Wird eine Sache richtig wenn man sie anders nennt? Hat der Recht, der immer wieder dasselbe sagt? Es gibt keine Armen - nur Einkommensunerfahrene. Max Uthoff hämmert Fakten ins Publikum.

Er ist offensichtlich ein Zugpferd. Die Menschen strömen in dichten Trauben in die Stadthalle. Mit dem Megaphon betritt er den Saal. Ruft immer wieder denselben Satz. "Wer immer wieder dasselbe sagt, hat Recht!" Wirklich? Er fragt, stellt fest, spielt mit Begriffen und Befindlichkeiten. Bitter, sarkastisch, treffsicher direkt in die offene Wunde. In einer immer dümmer werdenden Gesellschaft sei das Wort "Versteher" eine Beleidigung. Behauptet Max Uthoff, ohne dabei eine Miene zu verziehen. Was soll eine Diskussion über "Fake-News" in einem Land, in dem es seit 60 Jahren die Bild-Zeitung gibt? Erkennender Beifall und Lachen wechseln sich ab. Da steht einer, der recherchiert hat. Der Politik, Gesellschaft, Wirtschaft kennt und sich seine Reime darauf macht.Uthoff greift komplexe Themen auf, abstrahiert sie, bringt sie in verständlichen Bildern auf die Bühne. Mehrmaliger Szenenbeifall zeugt davon, dass sich das Publikum verstanden fühlt, dass da endlich einer offen ausspricht, was den meisten die Laune verdirbt. Wie in der aktuellen Politik: Monatelang keine Regierungsbildung. "Kein Wunder, Merkel ist Physikerin, die kennt sich aus mit träger Masse". Klar, dass auch die bayerische CSU ihre Dämpfer bekommt. Mit Personal wie einem Andreas Scheuer (Spezialität: Kläffen, Speichel lecken, Stöckchen holen) einem Herrn Dobrindt oder dem "Robert Mugabe aus Ingolstadt", Horst Seehofer, der sich an die Macht klammert. Allerdings sei der "Bratwurst-Brutus" Söder auch nur der Beweis, wie tief die Partei inzwischen gesunken sei.Schließlich noch: das Märchen von den 72 Jungfrauen, die auf einen jungen Selbstmordattentäter warteten. "Mir wäre da eine einzige Prostituierte mit acht Jahren Erfahrung lieber!" Befreites Lachen zum Schluss. Johlender Applaus, überschwängliche Zustimmung für einen Abend voller ungeschminkter Wahrheiten und sachlich kühler Fallanalysen.