Im Rückblick ist alles in Ordnung. Der Zitherclub hat ein abwechslungsreiches Jahr hinter sich. Ob das so bleibt, ist zweifelhaft. Die Zahl der Aktiven wird immer kleiner.

In dem ehemals großen Orchester mit über 30 Mitgliedern spielen gerade noch 10 Frauen und Männer, bedauert Vorsitzende Regina Schmid. Um den Nachwuchs ist es schlecht bestellt. Doch Schmid will ein Jahr vor dem 40-jährigen Bestehen nicht verzagen.Die Zither ist ein schwer zu lernendes Instrument, bei der Jugend allerdings out. Freunde der Stuben- und Hausmusik verzaubert der Klang aber nach wie vor. In der Jahreshauptversammlung am Dienstag im Gasthof "Weißes Rössl" gab Margit Geiler, begleitet von der Vorsitzenden an der Gitarre, eine Kostprobe davon. Die beiden lockerten die Versammlung zwischen den Berichten mit Landlern und Polkas auf.Mit Klaus Gerling und Maria Walentin sind 2017 zwei Gründungsmitglieder verstorben. Im Juni gestalteten die Musiker einen Gedenkgottesdienst für verstorbene Mitglieder. Dabei kam erstmals die Harfe zum Einsatz, die Christina Lukas spielt.Einer der musikalischen Höhepunkte war das Konzert am 26. März in der Stadthalle, bei dem das Orchester auf musikalische Weltreise ging. "Besonders Memory aus dem Musical Cats forderte uns heraus, brachte aber auch den erwarteten Erfolg", lobte Schmid die beeindruckende Leistung. Die besondere Atmosphäre in der Kapelle des Weidener Klinikums berührte das Orchester beim Adventskonzert. Ähnliches gilt für den Advents-Hutza-Abend.Auch heuer hat sich der Zitherclub einiges vorgenommen. Am 30. Juni gestaltet er eine Gedenkmesse in der Kapelle in Wöllershof mit, am 4. Dezember gibt es ein Adventskonzert im Klinikum, am 14. Dezember den 40. Advents-Hutza-Abend im "Weißen Rössl". Am 31. März wird das 40-jährige Bestehen mit einem Konzert, in dem auch andere Gruppen mitwirken, in der Stadthalle gefeiert.Dritter Bürgermeister Heribert Schubert bezeichnete sich als Freund der Hausmusik mit Zither und Hackbrett. Dass es das Orchester seit 1979 gibt, nannte er eine "tolle Sache". "Hausmusik klingt nach Heimat. Der Begriff Heimat wird derzeit in den Medien strapaziert. In Neustadt braucht man den Begriff mit der Vielfalt an Musik, die hier geboten wird, nicht neu erfinden." Er hoffte, dass es weitergehe. Notenwartin Waltraud Näger berichtete vom Kauf von 15 neuen Notenheften, der Neuorganisation des Archivs und der Tatsache, dass der Verein aus zwei Nachlässen Noten bekommen habe, die aber noch nicht gesichtet worden seien."Treue zum Verein kann man nicht verlangen. Treue ist ein Geschenk". Nach diesen Worten zeichnete Schmid Karin Dippl, Hans Dirschedl, Andrea Grundler und Christina Lukas für 30 Jahre Zugehörigkeit mit der Vereinsnadel in Gold aus. Die Nadel in Bronze für 10 Jahre bekamen Anna und Walter Eisenkrämer.