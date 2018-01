Mit ihrem neuen Programm treffen die Raith-Schwestern Tanja und Susi und der Blaimer den Geschmack des Publikums in der Stadthalle. Sie präsentieren eine Show voller Gefühle, mit menschlichen Geschichten, Songs zum Lachen, Mitfühlen, aber auch zum Nachdenken.

Derben Humor abgelegt

Programm begeistert

Der Titel des aktuellen Programms ist als Reminiszenz an Tanja und Susis Lieblingsserie zu verstehen, die von 1979 bis 1984 im Fernsehen lief. So wird auch zu Beginn die Titelmusik "Hart to hart" von Mark Snow eingespielt. Die Musik, die die beiden Schwestern und der Blaimer dann im Programm präsentieren, ist aber anders. Das Trio hat sich längst von der Volksmusik und den originellen Wirtshausliedern verabschiedet.Die drei bezeichnen ihren Stil als Bayern-Pop. Reggae, Funk, Rock oder Soul verpacken sie in abwechslungsreiche Arrangements. Geblieben ist die Oberpfälzer Mundart, ohne die man sich die beiden unverwechselbaren Stimmen gar nicht vorstellen kann.Was noch auffällt: Ihr vormals derber Humor hat sich ebenfalls etwas gewandelt. Sie sind nicht mehr so schrill wie früher, bringen ihr Publikum aber trotzdem mit ihren nur allzu menschlichen Geschichten zum Lachen und Schmunzeln. Die gehen schon damit los, dass der Blaimer, im richtigen Leben der Ehemann von Frontfrau Tanja, sich in der Nacht zuvor beim nächtlichen Toilettengang sein Steißbein an der Bettkante geprellt und somit leichte Probleme beim Sitzen hat.Sie sind halt mittlerweile auch etwas in die Jahre gekommen und wollen in ihrem ersten Song, einer Mischung aus Reggae und Jodler, ganz einfach "Ausschlaffa". Zu ihrem 45. Geburtstag bekommt Tanja von ihrem Mann ein Geschenk, das in der Garage steht. Vielleicht eine Harley, freute sie sich? Weit gefehlt: Drinnen steht ein E-Bike, für sie eine "Rentner-Drohne". Ein weiterer Tiefschlag in Sachen Älterwerden war die Geburtstagspost im Briefkasten. Yves Rocher schickte eine Probe Faltencreme und Witt Weiden erstmals einen Katalog. Dazu bezeichnet sie ihr 17-jähriger Sohn als "retro", nur weil sie Schlager von früher hört und den Heimatkanal abonniert hat.Um nicht vollends in Altersdepression zu verfallen, haben sich die Schwestern zwei "junge Schneckerln" als Musiker mitgebracht. Am Schlagzeug sitzt Max Selos, der Sohn des legendären Bigband-Musikers Ambros Selos. Er hat erst kürzlich in Amsterdam seinen Bachelor of Schlagzeug gemacht. Der Zweite ist Bassist Philipp Zimmermann, der nix sagt und versteht: "Er is a Preiß."Die Show ist sehr abwechslungsreich. Mal ist es der witzige Kampf Blaimers gegen den Schönheitswahn in "Siliconi-Titti" oder sein "Männermutmachsong", mal sind es gefühlvolle Liebeslieder wie das "Blattl im Wind" und ein anderes Mal grooven und funken sie ab wie in "Zeitlang". Sie beziehen auch Stellung zum Weltgeschehen ("Früher hätte man sie weggesperrt, heute sind sie Präsidenten") und bekennen mit dem Friedensjodler: "I mogs bunt".Stimmlich sind die Schwestern unverwechselbar. Sie singen seit ihrer Kindheit zusammen und verstehen sich nicht nur gesanglich blind. Ihr zweistimmiger Gesang geht immer wieder besonders bei den Liebesliedern unter die Haut. Mit dem Rat, besonders die schönen Dinge im Leben nicht aus den Augen zu verlieren in "Zu zwoat samma a Weltmacht", verabschieden sie sich.Nach stehenden Ovationen kommen die fünf Musiker natürlich noch einmal für Zugaben auf die Bühne zurück. Das gefühlvolle "Du und I" und der abschließende a-cappella-Song der Schwestern "Wissts wo mei Hoamat is", sorgen noch einmal für Gänsehaut-Feeling und runden das überaus gelungene Programm ab.