Am Donnerstag, 13. Juli, ab 19 Uhr sind im Barockgarten in Neustadt/WN "The Rooster Crows" zu erleben. "The Rooster Crows" ist ein Quartett, aus vier Musikern der lokalen Regensburger Musik-Szene. Die Band bietet handgemachten Country und Folk, mit einer Prise Blues und Ausflügen in Rock und Rockabilly. Im Gepäck hat die Band Songs von Dylan, Young, Springsteen, Mellencamp, Cash, Earle oder John Prine, aber auch von den Beatles, Eagles und Crosby, Stills & Nash. Durch eine Vielfalt an akustischen Instrumenten, mehrstimmigem Gesang und dem respektvollen Umgang mit den Originalen drücken die vier den Songs ihren eigenen Stempel auf. Karten für das Konzert im Neustädter Barockgarten sind bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen und im Internet auf www.nt-ticket.de erhältlich. Bild: The Rooster Crows/esb