Es ist doch immer wieder schön, wenn bei einem Open-Air-Konzert alles stimmt - das Wetter, das Ambiente und natürlich die Musik. Und sogar das Klappern der Neustädter Störche erinnert an ein erfreutes Klatschen über das, was da im Barockgarten über die Bühne geht. Die Kulturfreunde Lobkowitz präsentieren am Donnerstagabend in der Reihe "Lieder im Barockgarten" die Band "The Rooster Crows" und dürfen sich über einen ausverkauften Garten freuen.

"Der Gockel kräht", so lässt sich der Bandname übersetzen. Die Idee dafür haben die vier Musiker aus dem Raum Regensburg bei Bob Dylan gefunden, wo es in einer Zeile des Hits "Don't think twice" heißt: "When the rooster crows at the break of dawn ...". Schon diese kleine Geschichte macht deutlich, welcher Art von Musik sich die vier Männer auf der Bühne verschrieben haben: Folk, Blues, Country.Hans Deml, Heiner Winkeler, Werner Schneider und Stefan Schindlbeck präsenieren knapp zweieinhalb Stunden lang einen Querschnitt aus Klassikern der verschiedenen Genres. Die werden nicht einfach nachgesungen oder nachgespielt, vielmehr wird den Stücken eine eigene, eine persönliche Akustik-Note verliehen. Die 60er, die 70er, die 80er, ja sogar Melodien aus dem 19. Jahrhundert haben "The Rooster Crows" dabei. George Harrisons "Here comes the sun", Don Henleys "Boys of Summer", Johnny Cashs "Solitary Man", Simon & Garfunkels "The Boxer" - viele Songs, die schon etliche Jahre auf dem Buckel haben, erscheinen, obwohl "old-fashioned" vorgetragen, taufrisch. Banjo, Mandoline, Gitarre, Dobro, Harp und Kontrabass sind die Instrumente des Abends und machen deutlich, dass es auch ohne Drums geht.Die Stimmen der vier Herren sind allesamt bestens geölt und passen sich den Songs harmonisch an. Wenn jeder Gockel so krähen würde, dann wäre wohl manches einfacher. Foreigners "Urgent" gelingt geradezu ideal, auch John Mellencamps "Jack and Diane" findet den richtigen Weg ins Gehör der Besucher. Zwischendrin erzählen die Musiker immer wieder Geschichten zu den Songs und den Originalkünstlern. Immer wieder gibt es Zwischenapplaus für die Künstler und erst nach vier Zugaben dürfen sie die Bühne verlassen.