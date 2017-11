Zacharias Rebl und Alfred Spachtholz staunen über die Resonanz: Über 300 Besucher kommen in die Stadthalle, um den 1964 im 8-Millimeter-Format gedrehten und jetzt digitalisierten Western "An silbernen Wassern" zu sehen.

"Meine 1994 verstorbene Mutter Aloysia hatte damals die Idee, in Anlehnung an die großen Winnetou-Filme selbst einen Western mit Neustädter Kindern zu drehen", klärt Rebl auf. Über 25 kleine Schauspieler und Komparsen wirkten mit. Die Hauptrollen hatten Josef Filchner, der gleich in einer Doppelrolle als Winnetou und als furchterregender Bär zu sehen ist, und seine Schwester Barbara Winkler, im Film ebenfalls seine Schwester Nscho-tschi. Die hatte zur Filmpremiere die Originalfilmgewänder im Foyer der Stadthalle ausgestellt. "Meine Oma hat die damals extra für uns genäht", erinnert sie sich.Zum Aufwärmen zeigt Spachtholz zwei von Josef Steger 1955 und 1965 gedrehte Filme über den Neustädter Faschingszug. Dann ist es soweit: Zur Musikhinterlegung von Herbert Böttchers typischer Winnetou-Melodie schreiten drei verwegen dreinschauende Cowboys die Bahngleise entlang, bis der Eslarner Bockl angeschnauft kommt. In der Folge bekriegen sich die "Freyung-Indianer" mit den "Satzberg-Cowboys" am Satzberg, binden Gefangene an den Marterpfahl, schießen mit Pfeil und Bogen. Es gibt Verletzte und Tote. "Es ist damals viel Schweineblut vom Metzger geflossen" erinnert sich Anton Meister, der mit seinem Bruder Hans als Cowboy dabei ist.Immer wieder werden Szenen am Süßenloher Weiher gedreht, das "blaue Wasser", mit Sonnenuntergang über dem Parkstein. "Die schlimmste Szene für mich war der Kampf mit dem Bären", erzählt Barbara Winkler. Obwohl sie wusste, dass es ihr Bruder war, war ihr ganz mulmig dabei. Auch "Ribana", alias Heidi Martan-Bischof, wird vom Bären angefallen und von Old Shatterhand ins Hospital gebracht. Die Rechtsanwältin ist extra aus Regensburg gekommen und freut sich riesig über den Film. Im Hospital wird sie von "Doc" Hans Tischner gepflegt, der aus Nürnberg gekommen ist. Die beiden verlieben sich im Film und treffen sich an diesem Nachmittag nach vielen Jahren im wirklichen Leben in der Stadthalle.Die Szenen wechseln ständig. Vom Indianertipi und Tanz ums Lagerfeuer, zur Ranch, einer Holzhütte nahe Erbendorf, ins Hospital, dem Hochspeicher über Neustadt. Gedreht wird auch im Waldnaabtal und vor der Burg Neuhaus. Aus der Bildkapelle schreitet ein Pfarrer (Toni Werner), der der Verletzten die Sakramente spendet. Doch Ribana wird wieder gesund und es gibt für den Doc und sie ein Happy-End: Sie heiraten. Die Indianer und Cowboys rauchen die Friedenspfeife, nur für Winnetou geht es nicht so gut aus. Selbst die Künste von Medizinmann Berti Steiner helfen nichts. Er stirbt. Doch vorher erlegt er den Bären. "So fand der letzte Neustädter Bär sein Ende", bedauert Spachtholz."Viele Jahrzehnte warten wir schon auf den Film", erzählt Helene Kollmitz, "Schwester Dolores" im Hospital. Am Ende gibt es großen Applaus. "Es ist erstaunlich, mit welchen Mitteln Aloysia Rebl damals den Stummfilm gedreht hat. Sie verwendete kein Stativ, setzte die Landschaft um Neustadt gekonnt in Szene und drehte mit Minimalaufwand", resümiert Spachtholz. Er hat den Acht-Millimeter-Film mit einer Digitalkamera abgefilmt und mit Musik unterlegt.