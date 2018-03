Die Karten für Auftritte von "Singing Witt" sind heiß begehrt und in der Regel schnell vergriffen: Kein Wunder, die Sängerinnen und Sänger des Unternehmens-Chor "Singing Witt", allesamt Mitarbeiter der Witt-Gruppe, sind mit Leidenschaft dabei, wenn Chorleiterin Stefanie Zühlke-Schmidt den Einsatz gibt.

Zu erleben ist der Chor beispielsweise am Freitag, 6. Juli , in der Klosterkirche St. Felix in Neustadt/WN, und am Freitag, 28. September , in der Stadthalle von Neustadt/WN. Am Samstag, 3. November , tritt "Singing Witt" gemeinsam mit dem Westböhmischen Symphonieorchester in der Weidener Max-Reger-Halle auf und am Mittwoch, 21. November , gemeinsam mit den Hofer Symphonikern, ebenfalls in der Max-Reger-Halle. Weitere Informationen zu den Konzerten gibt es auf www.nt-ticket.de sowie bei den NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb