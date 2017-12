Nur mit der Familie daheim in Windischeschenbach feierte Landrat Andreas Meier am Samstag 40. Geburtstag. Dafür musste er am Montag in seinem Dienstzimmer viele Hände schütteln.

Stellvertretender Landrat Albert Nickl dankte dem Jubilar für seinen Einsatz und bescheinigte ihm, in seiner kurzen Dienstzeit schon wichtige Weichen für den Landkreis gestellt zu haben. Glückwünsche und den Dank der großen CSU-Familie überbrachte Kreisvorsitzender Stephan Oetzinger. Personalratsvorsitzende Eva Weiß gratulierte mit Gutschein und selbstgebastelter Karte ("Die kommt von Herzen") und Neustadts Bürgermeister Rupert Troppmann für den Bayerischen Gemeindetag und die 37 Kollegen. Der Grafenwöhrer Kreisrat Gerald Morgenstern spielte auf seinem Mini-Akkordeon "Happy Birthday", in das alle Gäste einstimmten. Das Geburtstagskind wünschte sich vor allem Gesundheit und hoffte, dass er "noch einige Jährchen in den heiligen Hallen" des Lobkowitzerschlosses arbeiten darf".