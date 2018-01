Frohe Kunde für die 38 Städte und Gemeinden: Sie dürfen sich 2018 auf eine weitere Senkung der Kreisumlage einstellen.

Dies jedenfalls ist der Wunsch der CSU-Kreistagsfraktion, die sich am Wochenende zur Klausurtagung im Landhotel "Zum goldenen Kreuz" in Saubersrieth getroffen hatte. Fraktionschef Stephan Oetzinger und Landrat Andreas Meier erläuterten am Montag in Neustadt die Ergebnisse.Die Kämmerei hatte laut Oetzinger angeboten, mit der Kreisumlage noch einmal einen halben Prozentpunkt herunter zu gehen. Dies reicht der CSU aber nicht. Angesichts der ausgezeichneten Rahmenbedingungen durch den Finanzausgleich des Freistaats und der erneut gestiegenen Umlagekraftzahl auch der Kommunen fordert die Fraktion, die "Gemeindesteuer" um einen Punkt auf 41,5 Prozent zu senken. Das würde die Gemeinden um über eine Million Euro entlasten. "Damit setzen wir unsere Politik einer stabilen Kreisumlage mit Trend nach unten fort", sagte der Landtagskandidat.Stolz verweisen Oetzinger und Meier auf die Weiterführung des Schuldenabbaus. Die Verbindlichkeiten werden bis Jahresende von 6,9 auf 5,8 Millionen Euro sinken. Schon heuer zahle der Landkreis 30 000 Euro Zinsen weniger, und das bei einem Rekordhaushalt von über 106 Millionen Euro. Mit Investitionen von über 10 Millionen Euro schnüre das Lobkowitzerschloss ein Konjunkturprogramm für die Region.Oetzinger verwies auf die Verlagerung des Schwerpunkts vom Tief- auf den Hochbau. Größte Projekte sind die Erweiterung des Landratsamts und die Generalsanierung des Gymnasiums. Dafür stehen 3,5 beziehungsweise 4 Millionen Euro bereit.Der Landrat versicherte, dass die Gymnasium-Turnhalle auf jeden Fall wieder eine Tribüne bekommen werde, obwohl es dafür keinen Cent Zuschuss gebe. Ob sie allerdings in der gleichen Länge oder etwas kleiner ausfallen werde, könne noch nicht gesagt werden. "Wir suchen nach einer Lösung." Meier bat die Vereine, allen voran die DJK-Basketballer, um Verständnis dafür, dass sie die Zeit bis zum Abschluss der Hallenrenovierung wahrscheinlich Ende 2021 mit Provisorien überbrücken müssten. Aber Ausgaben von 70 000 Euro wären nicht gerechtfertigt.Zufrieden sind die CSU-Räte mit der von ihnen im Vorjahr angestoßenen Sanierung der Landratsamts-Außenstellen in Eschenbach und Vohenstrauß. Für den Baubeginn im Landkreis-Westen stünden 500 000 Euro zur Verfügung. Das Vorhaben im Osten wird nach Einschätzung des Landrats erst 2019 starten. Beide Gebäude stehen unter Denkmalschutz und werden barrierefrei.