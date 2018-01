Die CSU-Direktkandidaten stehen seit längerem fest. Seit Dienstagabend ist auch klar, wer über die Liste in den Landtag und den Bezirkstag einziehen will: zwei nicht gerade unbekannte Damen.

Zu den Kandidatinnen Dagmar Nachtigall



Die 51-Jährige ist Personalratsvorsitzende bei der Sparkasse Oberpfalz Nord. In der Partei bekleidet sie das Amt einer stellvertretenden Kreisvorsitzenden, ist Vizechefin der Frauen-Union und Vorsitzende der Arbeitnehmer-Union. Ehrenamtlich engagiert sich die Stadträtin außerdem als Verwaltungsrätin bei der SpVgg SV. Ihre Leidenschaft ist die Gewerkschaft. Bei Verdi ist sie unter anderem Fachbereichsvorsitzende für Finanzdienstleistungen und vertritt den öffentlichen Dienst in der Bundestarifkommission.



Andrea Lang



Die selbstständige Rechtsanwältin ist zweite Bürgermeisterin der Stadt Pleystein, stellvertretende CSU-Kreisvorsitzende und Vizechefin der Frauen-Union sowohl auf Kreis- als auch auf Bezirksebene. "Soziales und das Gesundheitswesen ist mein Steckenpferd", betonte Lang, die auch als ehrenamtliche Geschäftsführerin von "Donum Vitae" tätig ist. Intensive Wahlkampferfahrungen hat sie im Bundestagswahlkampf als Mitarbeiterin von Bundestagsabgeordnetem Albert Rupprecht gesammelt. (exb)

Weiden-Neustadt/WN . "Die vergangenen 60 Jahre, in denen die CSU ununterbrochen den Ministerpräsidenten gestellt hat, waren und sind die besten in der mehr als 1000-jährigen Erfolgsgeschichte Bayerns - und daran wollen wir anknüpfen." Dieses Ziel formulierte Landtagsdirektkandidat Stephan Oetzinger bei einer gemeinsamen Sitzung der CSU-Kreisverbände Neustadt und Weiden. Auf der Tagesordnung im stand ein gemeinsamer Vorschlag für die Listenkandidaten zur Bezirks- und Landtagswahl."Wir wollen bewusst in dieses Wahlkampfjahr gemeinsam starten, gemeinsam an einem Strang ziehen und gemeinsam unser Bewerberquartett komplettieren", betonte Oetzinger. Die Wahl am 14. Oktober sei mit Sicherheit noch keine "g'mahde Wiesn", meinte der Neustädter CSU-Kreisvorsitzende. Gerade im bayerischen Wahlrecht komme den Listenkandidaten eine besondere Bedeutung zu, da die Summe von Erst- und Zweitstimmen über die Gesamtzahl der Sitze im Maximilianeum entscheide. Für den Platz auf der Oberpfälzer Wahlkreisliste schlug der stellvertretende Weidener Kreischef Markus Bäumler Dagmar Nachtigall vor - "eine erfahrene CSUlerin und eine erfahrene Wahlkämpferin. Die Weidener CSU hat sich einstimmig für sie ausgesprochen". Einstimmig fiel dann auch das Votum der Vertreter aus den beiden Kreisverbänden aus. "Die Leute wollen wissen, welche Lösungen wir bieten. Unser Programm bei der Bundestagswahl war so gut, aber wir müssen es noch besser erklären", betonte Nachtigall, die schon im Jahr 2013 auf der Liste kandidiert hatte.Auch für Andrea Lang, die Oetzinger als Kandidatin für den Bezirk empfahl, ist es nach 2013 der zweite Versuch, in den Bezirkstag einzuziehen. "Sie hat die notwendige soziale Kompetenz und hat 2013 ein sehr gutes Ergebnis eingefahren", erinnerte der Neustädter CSU-Chef. Auch für Lang stimmte das Gremium geschlossen mit Ja. "Ich schätze die beiden Damen sehr. Wir decken als Team einen großen Teil der CSU-Mitglieder und der Bevölkerung ab", freute sich Bezirksdirektkandidat Lothar Höher. Hochzufrieden zeigte sich Weidens Parteivize Wolfgang Pausch: "Die vereinbarte Zusammenarbeit zwischen den beiden Kreisverbänden wird weiter vertieft werden und zukunftsträchtig sein."