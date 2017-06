Neustadt. Auf personelle Kontinuität setzt der CSU-Kreisverband Neustadt: In seiner konstituierenden Sitzung bestätigte der Vorstand einstimmig den Neustädter Benedikt Grimm im Amt des Kreisgeschäftsführers. "Ich freue mich auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit", betonte Kreisvorsitzender Stephan Oetzinger. Grimm habe bereits in den sechs Jahren Oetzingers als JU-Kreischef den Posten seines Geschäftsführers inne gehabt. Zudem standen auch die Aufstellung des CSU-Kreisverbandes für den anstehenden Bezirksparteitag an: Landrat Andreas Meier wurde erneut für eine weitere Amtszeit als stellvertretender Bezirksvorsitzender nominiert, ebenso bewirbt sich CSU-Kreischef Oetzinger wieder als Beisitzer. Als neue Kandidaten für den Bezirksvorstand schickt der Kreisverband die Pleysteiner 2. Bürgermeisterin Andrea Lang und das Grafenwöhrer Stadtoberhaupt Edgar Knobloch ins Rennen.

Der Kreisvorstand berief weitere Mitglieder ins Gremium: Künftig sind auch Landrat Andreas Meier, die Landtagsabgeordneten Petra Dettenhöfer und Tobias Reiß, Bundestagsmitglied Reiner Meier, Bezirkstagsvizepräsident Lothar Höher und Bezirksrat Toni Dutz dabei. Ferner die Vorsitzenden der CSU-Arbeitskreise Schule, Bildung und Sport sowie Umwelt, Georg Kick und Horst Schellkopf, und die Kreischefin der Paneuropa-Union, Birgit Trottmann.