Ulrich Greiner geht es vor allem darum, mit dem neuen Volksbank-Gebäude die Torwirkung bei der Ein- und Ausfahrt bei der Freyung zu betonen. Dazu will der Planer das Haus etwas näher als das bestehende an die Straße und damit an das gegenüberliegende Hotel Grader heranrücken. "Die Fassade ist als typische Lochfassade in einer modernen Architektursprache ausgeführt." Man solle sehen, dass es ein neues Gebäude sei. Städtebaulich aber wolle er die Eingangssituation zur Stadt betonen.Die Einzelfenster entsprechen der Nutzung des Gebäudes zum Wohnen und für Gewerbe. Völlig gegensätzliche Ansichten zeigten reine Büro- oder Geschäftshäuser wie das NOC in Weiden. Die langen, in der Vertikalen versetzten Durchlässe bauen nach Ansicht Greiners eine Spannung gegenüber einer streng symmetrischen Aufteilung auf. "Das ist als prägend für das Haus gedacht." Schließlich solle hier kein Hochhaus entstehen. "Ein vertikales Raster hätte die Optik nach oben gestreckt."Im Maßstab ist der Neubau an die Bebauung der Umgebung angelehnt und mit 18,46 Metern Firsthöhe sogar 20 Zentimeter niedriger als das ehemalige Volksbankgebäude. Das soll, wie berichtet, zu Ostern abgerissen werden. Im Inneren des Zwei-Millionen-Euro-Projekts gibt es keine tragenden Wände, nur Treppenhaus, Aufzug und Stützen. So lässt sich die wandelbare Raumaufteilung künftigen veränderten Nutzungen problemlos anpassen. Kritik, wie sie nach der Vorstellung der Pläne auf Facebook geäußerte wurde, hat der 58-jährige Architekt noch nicht erlebt. "Ich finde es aber gut, dass sich die Leute Gedanken machen", sagt er zur Diskussion über den Entwurf.Die Kritik überrascht auch Stadtrat samt Bürgermeister, die die Pläne vor einem Jahr bereits absegneten. "Architektur lebt im Wandel der Zeit", meint Rathauschef Rupert Troppmann. "Es lässt sich über nichts so trefflich streiten wie über Kunst und Architektur." Er nennt das Haus ein "Zeichen für eine moderne Stadt". "Genau das gehört auch zu 800 Jahren Neustadt.""Wenn da mal etwas Außergewöhnliches steht, finde ich das gut", urteilt Joe Arnold (CSU). Die Höhe sei verträglich hinter dem Lagerhaus und neben dem Hotel Grader. "Die Geschmäcker sind verschieden", urteilt sein SPD-Kollege Achim Neupert salomonisch. Gerade die erwünschte Torwirkung sieht Gerhard Steiner durch die Planung als nicht gegeben an. Sie sei zu modern. "Es passt bei der Einfahrt in die Stadt nicht zu den schönen Giebelhäusern der Freyung und ist nicht geeignet als optische Vorbereitung auf die Altstadt." Besser sei es etwas weiter entfernt von der Waldnaabbrücke aus, wenn Lagerhaus und Tankstelle noch mit im Blick seien. Dennoch rät Steiner zu Gelassenheit. Letztlich sei die Gestaltung Sache des Bauherrn. "Aber die Sichtweise auf die Funktion des Gebäudes ist wohl eine andere als die aufs Stadtbild." Am Ende schloss er sich trotz der persönlichen Ablehnung den Worten Neuperts an, dass die Geschmäcker eben verscheiden seien. Die Bauherrin, die Volksbank Nordoberpfalz, wollte sich zu der Ablehnung im Netz nicht äußern.