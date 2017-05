"Lass Wasser in die Wanne rein, es wird niemals mehr so günstig sein", dichtet CSU-Sprecher Josef Arnold. Doch Freude kommt über diese Entscheidung im Stadtrat nicht wirklich auf.

Rückzahlung auf Raten

Erhöhung in drei Jahren

Erfrischung fürs Konto

Preisvergleich Der Wasserpreis pro Kubikmeter reicht laut Homepage der Kommunen von 1,13 Euro in Eschenbach über 1,33 Euro (Vohenstrauß), 1,43 Euro (Amberg), 1,69 Euro (Tirschenreuth), 1,79 Euro (Floß), 2,08 Euro (Altenstadt) bis zu 2,25 Euro in Flossenbürg. (ui)

Die Einsparungen für die Bürger sind in den nächsten drei Jahren beträchtlich. 1,35 Euro zahlten sie bisher pro Kubikmeter zum Waschen, Spülen und Gießen. Jetzt sind es nur noch 84 Cent. Der neue Preis gilt rückwirkend zum Jahresanfang."Wir dürfen oder müssen erheblich mit den Gebühren runtergehen", meinte Bürgermeister Rupert Troppmann. Bei der vorhergehenden Berechnung, was die Verbraucher zu zahlen haben, war im Rathaus ein Fehler passiert. "Nicht die Berechnung war falsch, sondern deren Grundlagen", teilte der Rathauschef mit. Das heißt, drei Jahre lang kostete das Wasser in der Stadt zu viel. Das bekommen die Bürger nun in den nächsten drei Jahren durch günstigere Gebühren zurück. Wer unterdessen weggezogen ist, hat Pech gehabt."Wir werden ein Wasserdiscounter", sagte Arnold. "Eigentlich müssten wir glücklich sein, dass wir unseren günstigen Wasserpreis noch einmal senken." Wohlwissend, dass es im nächsten Abrechnungszeitraum wieder hochgehe, stimme die CSU der Absenkung zu. "Bisher haben die Berechnungen super geklappt. Jetzt haben wir mal Mist gebaut."Sein SPD-Kollege Achim Neupert sprach von einem ärgerlichen handwerklichen Fehler. "Es ist aber auch ein Zeichen für ein funktionierendes System, dass es bei der nächsten Überprüfung auffällt und wir das Geld den Bürgern in den kommenden drei Jahren auch wieder zurückgeben können."Gerhard Steiner äußerte im Namen der Freien Wähler ebenfalls Verständnis. "Wo gearbeitet wird, da werden auch Fehler gemacht." Die Gebührensenkung bezeichnete er als eine angenehme Weise, den Bürgern das Geld zurückzugeben.Änderungen gab es auch beim Beitragssatz pro Quadratmeter Grundstücks- sowie Geschossfläche. Während ersterer von 1,04 Euro auf 99 Cent sinkt, ergibt sich bei den bebauten Flächen eine Erhöhung von 3,86 auf 4,56 Euro. Beides sind einmalige Beträge bei einem Neu- oder Ausbau. (Kommentar)