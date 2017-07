"Der Mensch im Mittelpunkt". Für den Bundestagskandidaten der Freien Wähler der Landkreise Neustadt und Tirschenreuth und der Stadt Weiden, den Wirtschaftsingenieur und Kreisrat Karl Meier aus Neustadt ist das eine zentrale Botschaft, in die er acht Sachthemen im Wahlkampf packt.

Im Hotel "Igel" in Baumgarten starteten die Freien Wähler des Wahlkreises Weiden in den Bundestagswahlkampf. Die Neustadter Kreisvorsitzende Gabriele Bäumler hob heraus, dass die Freien Wähler in den Bundestag wollen, um durchgängig von der Kommune bis zum Europaparlament präsent zu sein. Die Sicherheit aller Bürger ist eines von Meiers Themen. "Wie steht es denn mit der Sicherheit in Bayern?", fragte Landtagsabgeordneter Joachim Hanisch. Bayern ist ein sicheres Land, sei die Antwort. Trotzdem hat es München, Ansbach und Würzburg gegeben. Ein "Hamburg" sei hierzulande nicht vorstellbar. Sofort komme der Schrei, Gesetze zu verschärfen. Doch mehr Sicherheit gebe das nicht. Im neuen Polizeiaufgabengesetz ging Hanisch der Begriff "drohende Gefahr" zu weit. Hier wollten die Freien Wähler eine Spezifizierung auf "terroristische, linke und rechte Gefahr". Die Freien Wähler sehen die Polizei als zu schwach besetzt.Bundestagskandidat Meier bezeichnete sein Programm als ein Gemeinschaftsprodukt der drei Kreisverbände. Er trete ein für ortsnahe Arbeitsplätze. Eine Dezentralisierung sei durch das Internet möglich und damit eine Auslagerung von Arbeitsplätzen Städten, in denen Wohnungsnot herrsche. Die Stärkung des regionalen Handwerks müsse die gesetzliche Stärkung des Meisterberuf bringen. Zudem gilt es dubiosen Firmen das Handwerk zu legen."Die Unterstützung der bäuerlichen Landwirtschaft muss dahin führen, dass Discounter nicht den Markt beherrschen." Meier sprach sich für eine vernünftige staatliche Marktsteuerung aus. "Regionale, umweltfreundliche Energiegewinnung" ist ein weiteres Thema von Meier. "Fördert den bayerischen Strom ohne Kohle und Atom."Weiter hat der Kandidat die flächendeckende ärztliche Versorgung, eine gerechte Rentenverteilung und drei Rentenpunkte pro Kind für alle Mütter in seinem Katalog. Die Tirschenreuther Kreisvorsitzende Gisela Kastner stellte fest: Wer nicht antritt hat schon verloren. Die Freien Wähler treten an und wollen gewinnen.