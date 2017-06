Die Senioren-Union sieht sich als Anwalt der älteren Generation. Sie versteht nicht, warum die Österreicher als Ruheständler eine höhere Rente erhalten, als sie das reiche Deutschland ausbezahlt. Das und die Neuaufstellung des Kreisverbandes Neustadt der Senoren-Union für die nächsten beiden Jahre waren Thema der gut besuchten Hauptversammlung im "Weißen Rößl" in Neustadt. Dabei stellte sich heraus: Für Georg Stahl als Vorsitzender wird es die letzte Periode sein.

Neuwahlen Bernhard Steghöfer, Hans Roßmann und Dieter Klein leiteten die Neuwahlen. Das sind die Ergebnisse: Vorsitzender Georg Stahl, Stellvertreter Lotte Hofmann und Albert Kick (neu), Schatzmeister Anton Eismann, Schriftführerin Gabriele Hagemann (neu). Beisitzer: Cilly Rosner, Erich Spickenreither, Georg Weiß (neu), Marianne Ruhland, Irmgard Heinrich (neu), Hans Roßmann (neu) und Roswitha Scheidler. Kassenprüfer Josef Haberkorn (neu) und Franz Schwarz (neu). (es)

Im Beisein der Ehrenkreisvorsitzenden Stefanie Ulbrich blickte Stahl zurück. Einige Veranstaltungen zählten inzwischen zum festen Bestandteil des Jahresprogrammes. Die mehrtägige Ausflugsfahrt in die Schweiz mit Dieter Placzek sei für alle Teilnehmer ein großes Erlebnis gewesen. Politische Themen wurden ebenfalls aufgegriffen. Stahl forderte von der Politik eine Rentenerhöhung, eine Steuersenkung und die Abschaffung des Soli-Beitrages.Was der langjährige Geschäftsführer Hans Simmerl für die Senioren-Union geleistet habe, sehe man erst so richtig, seitdem er nicht mehr zur Verfügung stehe. Ihm dankte Stahl besonders. Insgesamt bat er weiter um eine gute Zusammenarbeit.Schatzmeister Anton Eismann berichtete von Mehreinnahmen. Man übte Kritik an dem Mehrwertsteuersatz auf Strom, mit 29,77 Cent pro Kilowatt der zweithöchste in Europa. Sieben Prozent wurden gefordert. Das wäre auch familienfreundlicher. Die Ausflugsfahrten der Senioren-Union werden laut Placzek sehr gut angenommen. Auf dem Programm stehe eine Auffrischung von Verkehrsregeln durch eine Fahrschule.