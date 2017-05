Die Festnahme des Terrorverdächtigen in Neustadt/WN ist ein wichtiger Erfolg im Kampf gegen den islamistischen Extremismus - auch wenn er vergleichsweise spät kommt. Schließlich waren die beiden Männer, der 37-Jährige und der 26-Jährige, der wieder auf freiem Fuß ist, und ihre Vergangenheit in Syrien den Sicherheitsbehörden seit Jahren bekannt. Das schmerzt um so mehr, als es in der islamistischen Szene bis zum Jahr 2011 mit einem Weidener, mit Irfan Peci, einen Informanten gab. Auch wenn dieser, wie er in seinem Buch "Der Dschihadist" schreibt, hauptsächlich über die Berliner Islamisten berichtete.

Der Fall zeigt aber auch, wie schwer es für die Sicherheitsbehörden sein kann, gerichtsverwertbare Beweise zu sammeln. Nicht alle, die ins syrisch-irakische Kriegsgebiet gezogen sind, veröffentlichen Bilder von sich in sozialen Medien oder berichten großspurig von ihren Taten. Und: Zeugen gibt es selten. Um Beweise zu sammeln, sind Polizei und Staatsanwaltschaft deshalb häufig auf die Hilfe der Geheimdienste angewiesen. Denn diese Straftaten werden im Ausland verübt, dort hat die Polizei weder Befugnisse noch Augen und Ohren. Diese haben amerikanische Geheimdienste, etwa die hierzulande ungeliebte NSA, der die deutsche Terrorabwehr einiges zu verdanken hat.Die Nachsorge, die Strafverfolgung ist wichtig, noch wichtiger ist aber Vorbeugung und De-Radikalisierung. Dabei hilft es nicht, sich nur auf die Polizei zu verlassen. Jeder ist gefordert, ob in der Familie, im Bekanntenkreis, im Verein oder in der Schule. Wenn sich junge Männer und junge Frauen plötzlich merkwürdig verhalten, anfangen zu beten, muss dies nicht auf Extremismus hinweisen, aber es kann. Also nachfragen. Beratungsstellen gibt es viele.___E-Mail an den Autoralexander.pausch@oberpfalzmedien.de