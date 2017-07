Mit einem Plus von fünf Euro wollte sich Karl Meier von den Freien Wählern begnügen. Doch ihm folgte im Kreistag nur Klaus Bergmann von den Grünen. Alle anderen schraubten mit ihrer Stimmenmehrheit die Aufwandsentschädigung für jeden Kreisrat um 10 auf 90 Euro in die Höhe. Begründung: Durch die Einführung eines elektronischen Ratsinformationssystems fallen für den Einzelnen höhere Papier- und Druckerkosten an. "Bei 500 Blatt Papier bin ich immer noch bei unter fünf Euro", argumentierte FW-Mann Meier. "Sie können gerne die fünf Euro gemeinnützigen Zwecken spenden", merkte Landrat Andreas Meier nach der Abstimmung trocken an.