Warum Bayern im kommenden Jahr einen weiteren Feiertag braucht und warum die SPD in Berlin jetzt Verantwortung übernehmen muss - das erklärt Markus Rinderspacher seinen rund 70 Zuhörern. Man könnte eine Stecknadel fallen hören.

Hintergrund Besinnung auf den Wert der Demokratie: Folgerichtig nimmt Markus Rinderspacher auch zur aktuellen Politik in Berlin Stellung, nachdem statt Jamaika-Koalition der "Fluch der Karibik" über die Bundesregierung hereingebrochen sei. "Wir haben keine Systemkrise, die Parteien haben eine Sinnkrise."



Für den Fraktionschef im Landtag steht außer Zweifel, dass die SPD jetzt dialogfähig und gesprächsbereit sein muss. "Wir können nicht sagen, das Wahlergebnis passt uns nicht, wir sind in einer schwierigen Situation und wollen deshalb nicht dabei sein." Das wäre demokratisch erklärungsbedürftig. "Wir haben den Auftrag, das Beste für das Land zu machen." Neuwahlen lehnt der Abgeordnete ab. Diese würden bei den Bürgern nur Verdruss schaffen. Die Wahlbeteiligung würde sinken, und wahrscheinlich würde die AfD davon profitieren, die Volksparteien nicht.



Auch einer unionsgeführten Minderheitsregierung erteilte Rinderspacher eine Absage. "Glaubt jemand im Ernst, dass die Linke gemeinsam mit der Union und der FDP Gesetze beschließt?" Am Ende stünde mit 53,4 Prozent eine "GroKo light", mit der Konsequenz, dass die SPD unpopuläre Entscheidungen mittragen müsse. Rinderspacher nannte als Beispiel die dritte Rettungsaktion für Griechenland, die auf jeden Fall kommen werde. Im Gegenzug könne sie ihre Positionen wie etwa ein Sozialpaket nicht durchsetzen, weil es keinen Koalitionsvertrag gebe. Diese Option hält der Parlamentarier für nicht attraktiv. "Das nutzt nur der Kanzlerin, die schon über ihren Zenit drüber ist." (ms)

Gastgeberin Annette Karl verwies am Montagabend beim Demokratie- und Verfassungsempfang der SPD-Landtagsfraktion in der Stadthalle darauf, dass der Freistaat Bayern 2018 100 Jahre alt wird. 2017 konnte man auf den 150. Geburtstag des Gründers Kurt Eisner zurückblicken, und 2016 wurde die Bayerische Verfassung 70 Jahre jung, maßgeblich gestaltet vom Sozialdemokraten Wilhelm Hoegner. "Ohne die wichtigen Impulse der SPD könnte Bayern heute nicht seine wichtige Rolle in Deutschland und Europa einnehmen", ist die Landtagsabgeordnete überzeugt.Weil die Sozialdemokraten maßgeblich an der Entwicklung des modernen Bayern beteiligt gewesen seien, werde die Partei noch vor dem Jahreswechsel im Landtag den Antrag einbringen, dass der 8. November 2018 zunächst einmalig zum Feiertag erklärt werde, kündigte Rinderspacher an. "Wir haben demokratischen Nachholbedarf."Deutschland hat nach den Worten des SPD-Fraktionschefs im Landtag eine stabile parlamentarische Demokratie, sauber arbeitende Verwaltungen und transparente Entscheidungsabläufe in den Kommunen - "trotzdem gehen wir stümperhaft mit der Demokratiegeschichte um", klagte der Redner. Türkei, Ungarn, Polen, Österreich, Frankreich und einige skandinavische Länder: Niemand hätte geglaubt, dass nach der Zeitenwende 1989 der Nationalsozialismus wieder so einen Auftrieb bekomme."Wir müssen uns fragen, warum im prosperierenden Bayern bei der Bundestagswahl am 24. September jeder achte Wähler bei einer rechtsradikalen Partei sein Kreuzchen gemacht hat." Der Parlamentarier macht dafür Staats- und Demokratieverdrossenheit aus. Viele Menschen hätten das Vertrauen in die Eliten verloren. Sie fühlten sich nicht mehr ernst- und wahrgenommen. Und die Populisten deklarierten das Volk zum Opfervolk - zum Opfer von Migration, von Flüchtlingen, von Muslimen.Wie kommt die Politik aus diesem Teufelskreis wieder raus? Der gelernte Journalist hat dafür sechs Vorschläge.Wieder mehr Demokratie wagen: "Wir brauchen Foren, in denen die Leute sagen können, in welche Richtung es gehen soll."Wieder mehr Politik in der Demokratie wagen: "Die Auseinandersetzungen müssen profilierter, ernsthafter in der Sache werden."Demokratie müsse wieder gelernt werden, schon in den Schulen. Sie sei schmerzhaft, wie die Gegenwart zeige. "Der Edelstein der Demokratie ist nicht der Streit, sondern der Kompromiss."Es müsse gelingen, das Grundvertrauen in die Politik zurückzugewinnen. Es dürfe nicht sein, dass Gewinne privatisiert und Verluste sozialisiert werden.Mehr tun für die Kommunen: weniger Zentralismus, mehr Eigenverantwortung, wie es die Verfassung vorsehe."Dafür brauchen wir republikanisches Bewusstsein. Warum keine Demokratie-Monumente in München oder Regensburg? Warum keine Plätze der Republik, wie in anderen europäischen Ländern?" (Hintergrund)