Aus dem Umfeld des Islamischen Zentrums in Weiden sind in den vergangenen Jahren mehrere junge Männer in den vermeintlich "Heiligen Krieg" nach Syrien gereist. Nun wird zwei der mutmaßlichen Dschihadisten der Prozess gemacht.

Über Wien in den Krieg

Besuch am Krankenlager

Mögliche Strafen Den beiden 38 Jahre und 26 Jahre alten Angeklagten aus Neustadt/WN wird im Verfahren vor dem 7. Strafsenat des Oberlandesgerichts in München Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, in diesem Fall "Junud al-Sham", und Vorbereiten einer schweren staatsgefährdenden Straftat zur Last gelegt. Beide Vergehen sind mit Haftstrafen von jeweils bis zu zehn Jahren belegt. Zudem sind die beiden türkischen Staatsbürger wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz angeklagt. Auch dafür sind Freiheitstrafen von bis zu zehn Jahren vorgesehen. Erst im Laufe des Verfahrens wird sich allerdings zeigen, ob und wie stark die einzelnen Anklagepunkte bewertet werden und ob das Gericht den Strafrahmen voll ausschöpft. (paa)