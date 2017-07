Stadt will Gramaustraße am "Pauluseck" zugunsten des Gehwegs verschmälern

Von den Gefahren an der Engstelle beim sogenannten "Pauluseck" in der Gramaustraße machte sich der Bauausschuss ein Bild. Eine Linie auf der Straße markiert den Gehweg. Nun beantragten die Freien Wähler, die Bordsteine abzusenken. Weil die Gefahrenstelle aber bliebe, einigte man sich auf den Vorschlag von Bürgermeister Rupert Troppmann, doch gleich den Gehsteig in die Fahrbahn reinzuziehen. Fußgänger mit Kinderwagen oder Rollator müssen dann gar nicht mehr auf die Straße. "Damit entschärfen wir nicht nur diesen neuralgischen Punkt, sondern sorgen mit der Fahrbahnverengung auch für eine Verkehrsberuhigung", argumentierte der Rathauschef. Es verbleibt für die Autos eine Breite von 5,10 Metern.