Die Kleinen des Kindergartens St. Josef ziehen im Sommer um. Der Umbau des Übergangsquartiers kostet etwa 50 000 Euro. Außerdem bekommt die Feuerwehr ein Boot, das auch auf Gleisen fährt.

Bauanträge "Ich bin froh, dass die Initialbebauung für das ganze Gebiet starten kann", teilte Bürgermeister Rupert Troppmann zum Bauantrag der Pirker Firma Kreiner Bau mit. Das Unternehmen will am Vogelherd 44 ein Mehrfamilienwohnhaus mit Arztpraxis und Fertigteilgaragen errichten. Das Objekt dient auch dem Lärmschutz und der Abgrenzung des Baugebiets "Rumpler III" zur alten B 15 zwischen DJK-Gelände und der bestehenden Bebauung.



Keine Einwände äußerte der Stadtrat auch für den Holzcarport von Armin und Karin Gollwitzer, Zum Rabenholz 24. (ui)

Das Rote Schulhaus wird saniert. In dieser Zeit brauchen die Mädchen und Buben eine neue Bleibe. Die bekommen sie im alten Pfarrhof. Bürgermeister Rupert Troppmann sprach im Stadtrat von einer Win-Win-Situation. "Die Kirche bekommt ein teilsaniertes Haus zurück und wir brauchen keine Container." Außerdem seien die Wege kurz, weil die Gebäude nebeneinander liegen. Die Baumeister-, Maler-, Schreiner-, Sanitär-, Elektro- und Trockenbauarbeiten im alten Pfarrhof sollen im Sommer über die Bühne gehen.Für die Mittelschule vergab der Stadtrat Für den Neubau der Schulküche drei Gewerke. Die Malerarbeiten übernimmt Michael Weig aus Waldthurn für 2382,39 Euro, den Auftrag für den Trockenbau holte sich die Altenstädter Firma "Hausbau in Holz" für 8841,61 Euro. "Sperer & Moser" aus Plößberg bekommt für die Bodenarbeiten 6559,17 Euro. Der Maler streicht auch das Treppenhaus der Bildungsstätte für 6724,09 Euro und der Trockenbauer erhält für diese weiteren Aufgaben 11 506.11 Euro.Weiteres Thema der Sitzung war der Kauf eines besonderen Alubootes für die Feuerwehr. Das gute Stück kostet 10 686,62 Euro. Das Besondere ist nicht, dass es aus Alu ist, auch nicht, dass es Auftriebskörber hat, die es nahezu unsinkbar machen und auch nicht dass es für flaches Wasser geeignet ist. Für die spezielle Gegebenheit von Einsätzen im Waldnaabtal auf und neben der Bahnstrecke bekommt das Boot für 1291,03 Spurkranzräder, mit deren Hilfe es die Retter auf Gleisen mit wenig Kraftaufwand schieben können."Das Schlauchboot hält alles nur keine Luft", sagte Bürgermeister Rupert Troppmann zur Notwendigkeit, dafür einen Ersatz zu beschaffen. Feuerwehrreferent Hermann Schmid sprach von einem sinnvollen Kauf der Spezialräder: "Ich habe an der Eisenbahnstrecke oft Einsätze mitgemacht, bei der wir so etwas gebraucht hätten." Auch bei einem Böschungsbrand könne man mit dem Boot Löschmittel kräftesparend zum Einsatzort bringen.Keine Chance hatte Schmid mit seiner Idee, die Grüngutdeponie in Altenstadt neben Mittwoch und Samstag an einem weiteren Tag zu öffnen. "Das geht leider nicht", verdeutlichte Sitzungsleiter Troppmann. Und die Container einzugraben, um sie leichter zu befüllen, sei auch nicht möglich. "Wegen des Grundwassers würden sie aufschwimmen."