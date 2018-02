Mit 2,48 Millionen Euro ist die anstehende Sanierung des Kindergartens im ehemaligen Roten Schulhauses veranschlagt. Doch nicht nur für dieses Vorhaben erwartet die Stadt eine ganze Menge Zuschüsse.

Es zeigt den Leuten, dass man alte Gebäude modern nutzen kann. Bürgermeister Rupert Troppmann zur anstehenden Generalsanierung der Kita St. Joseph

Etwas mehr als die Hälfte der Kosten für die Generalsanierung der Kindertagsstätte St. Joseph kommen aus Fördergeldern. Zusagen über 620 000 und 727 000 Euro aus zwei Programmen liegen vor, sagte Bürgermeister Rupert Troppmann im Stadtrat. "Aber 1,13 Millionen Euro müssen wir aus unserem Budget drauflegen."Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1883. "Die Voruntersuchung ergab Feuchtigkeitsschäden", erläuterte Architekt Ulrich Greiner. "Es zieht von unten Feuchtigkeit hinter den Granitplatten hoch. Die Böden im hinteren Bereich sind marode, zum Teil durchgefault. Die Nässe steigt immer höher", begründete er die Dringlichkeit der Arbeiten. "Der Granitsockel wird abgenommen und dann mit Hinterlüftung wieder angebaut, so dass es nicht mehr feucht wird", sagte der Architekt.Geplant sind eine energetische Sanierung mit neuer Heizung, Dämmmaßnahmen im Inneren, ein Aufzug durch das ganze Haus sowie zum Teil neue Raumeinteilungen. Greiner rechnet mit Einsparungen beim Heizen von bis zu 70 Prozent.Im Erdgeschoss bleiben der Eingang und die Krippe erhalten. Nicht optimal seien die Fluchtwege. "Künftig wird aus jedem Raum der Weg ins Freie möglich sein." Im ersten Obergeschoss sieht die Neuplanung zwei Gruppen- sowie Intensivräume und Garderobe vor. Darüber findet die Hortgruppe mit einem zusätzlichen Zimmer zum Hausaufgabenmachen, plus Intensiv- und Bastelbereich Platz. Dazu kommen Personalräume und Toiletten wie in jedem anderen der drei Geschosse.Das Dachgeschoss wird nicht ausgebaut. Sonst wäre eine Außenfluchttreppe nötig. Es dient weiterhin ähnlich wie der Keller primär als Lagerfläche. Nach Greiners Worten erhält das Dach eine neue Eindeckung, die Fensterformate bleiben, doch werden die Fenster nicht mehr so undicht sein wie derzeit.Neustadt bekomme eine der modernsten Kitas, urteilte Rathauschef Troppmann nach der Präsentation. "Und es zeigt den Leuten, dass man alte Gebäude modern nutzen kann." Wenn man sehe, was alles gerichtet werde, sei auch klar, warum die Generalsanierung so viel koste, meinte Hermann Schmid. "Hoffen wir, dass es bei den Kosten bleibt."Das Gebäude selbst sei standfest. Greiner: "Wir haben das statisch untersuche lassen." Mit Stützankern sei es mit der Mauer am Hang zur Floss verbunden. "Das Haus ist so fest, dass es sogar die Mauer mit festhalten könnte", antwortet der Planer auf eine Frage von Joe Arnold. In der Sitzung im März will der Stadtrat die Aufträge vergeben.Mit dem Beschluss, sich beim Kommunalen Investitionsprogramm für Schulen (KIP-S) zu bewerben, gab der Stadtrat zugleich den Startschuss für einen möglichen nächsten Sanierungsschritt der Turnhalle der Mittelschule. "Die Halle ist energetisch saniert, die Umkleiden mit Duschen modernisiert", berichtete Troppmann. In den Sommerferien ließ die Stadt darüber hinaus einen Schaden am Hallenboden reparieren."Im Innenbereich der Halle sind in den nächsten Jahren ein Austausch des Hallenbodens, der Einbau von Prallschutzwänden sowie die Erneuerung von Turn- und Sportgeräten vorzunehmen", sagte der Stadtchef. "Hinzu kommen die Toiletten, die noch nicht saniert wurden." Bei einer erfolgreichen Bewerbung um die Fördermittel sollen die Gelder für diese Generalsanierung der Mittelschulturnhalle samt Nebenräumen in den nächsten Haushalt aufgenommen werden.