Fast den Eindruck wie beim Krippenschauen von Wohnung zu Wohnung vermittelt die Weihnachtsausstellung des Stadtmuseums. "Über 40 Krippen hier im Haus und in den Schaufenstern am Stadtplatz stehen in diesem Jahr im Mittelpunkt", sagt Museumschefin Ursel Wichert beim Besuch des Stadtrates. Der beschäftigt sich anschließend wie alle Jahre wieder mit Parkplätzen.

Zwei Wohnbauprojekte 765 000 Euro Fördergeld und ein zinsvergünstigtes Darlehen in Höhe von 1 513 200 Euro bekommt die Stadt für das mit 2,4 Millionen Euro angesetzte Bauprojekt für den Sozialen Wohnungsbau im Bergmühlweg. Nach dieser Zusage hat Geschäftsführer Peter Forster sofort die Ausschreibung angestoßen. Die Pläne hatte der Stadtrat wie berichtet bereits im Lauf des Jahres abgesegnet. Mit dem Bau der 12 Mietwohnungen soll im kommenden Jahr begonnen werden.



Der Stadtrat begrüßte außerdem den Bau eines Mehrfamilienhauses mit vier Garagen in der Königsberger Straße. Die Abweichungen vom Bebauungsplan bezüglich Baugrenzen, Dachneigung und Garagen waren kein Ablehnungsgrund. (ui)

Gremium und Bürgermeister waren angetan von den Exponaten und der aufwendigen Präsentation im Museum. Lob kam selbst vom Rathauschef, der sich selbst bis dahin nicht unbedingt als Fan derartiger Weihnachtsdarstellungen outet.Im weiteren Verlauf der Sitzung beschloss das Gremium eine Verlängerung der Parkzeitbeschränkung beim Parkstreifen in der Unteren Vorstadt. Der Antrag war vom Betreiber des gegenüberliegenden Dönergrills. Bisher dürfen die Autos zwischen 18 und 8 Uhr an dieser Stelle unbegrenzt parken. Künftig wird dies erst ab 20 Uhr möglich sein."Das Geschäft boomt und wir nehmen niemanden den Parkplatz weg", argumentierte Gerhard Steiner (FW) für den Antrag. "Kein Anwohner und Gewerbetreibender hat durch die Änderung Nachteile", stimmte ihm Achim Neupert im Namen der SPD zu. Eigentlich sei er persönlich dagegen gewesen, bekannte er. Schließlich habe man versucht, die Parkzeiten zu vereinheitlichen. "Aber das ist nicht möglich."Joe Arnold (CSU) bestätigte, dass der Verkauf zum Mitnehmen bis in den Abend hinein brummt. "Ich bin froh, dass wir dort so ein gutes Geschäft haben, das die Neustädter an 360 Tagen im Jahr versorgt und das angenommen wird."Die Stadt wird weiterhin Ökostrom einkaufen. Der Stadtrat beschloss, die Firma Kubus mit der Ausschreibung für die Jahre 2020 bis 2022 zu beauftragen. Die Zusammenarbeit auch beim Hindernislauf durch die Verordnungen der EU-Ausschreibungen mit diesem Unternehmen habe sich bewährt, sagte Bürgermeister Ruppert Troppmann.Der Rathauschef dankte in seiner Weihnachtsansprache umfassend den vielen Menschen, die zum Zusammenleben in der Stadt beigetragen haben. Der Stadtrat lobte er für die Suche nach Kompromissen und den "berühmten gemeinsamen Nenner", den man in vielen Anträgen und Wünschen gefunden habe.Der Stadtrat werde wohl auch in Zukunft damit leben müssen, dass eine Sache, die nicht so gut oder nicht sofort funktioniere, tausendmal höher bewerte, als zehn Aufgaben, die man hervorragend gemeistert habe, stellte Arnold fest. Doch man bemühe sich, in gutem demokratischen Stil mit Anstand und Vernunft Politik für die Heimat zu machen. "Wir haben ziemlich problemlos Fremde und Menschen in Not in der Stadt aufgenommen." Die Verfassung stelle die Würde jedes einzelnen Menschen an die erste Stelle. "Trotzdem finden sich wieder Leute, die aus primitiven Gründen und plumpen Motiven anfangen, an diesem Sockel zu sägen, der uns Jahrzehnte des Friedens geschenkt hat", so der CSU-Sprecher.Nicht-Gleichgültigkeit sei der Motor dafür, sich zu engagieren, meinte Neupert. Nicht alle Vorhaben seien konfliktfrei und ohne Diskussionen vonstatten gegangen. "Unter dem Strich hat dieses sich Sorgen, das Kümmern um die Anliegen und Bedenken unserer Bewohner immer den Einsatz gelohnt und zu einem guten Ergebnis geführt."Wie die Sprecher vor ihm betonte auch Steiner das gute Miteinander im Gremium. Außerdem lobte er Bauhof, Feuerwehr und Rotes Kreuz sowie das Personal in sozialen Einrichtungen und den Ehrenamtlichen in Vereinen und Verbänden."In nicht einmal vier Wochen starten wir mit unserem Stadtball zu Silvester in die Feierlichkeiten zur 800-Jahr-Feier", blickte Neupert auch nach vorne. "2018 ist terminlich gespickt mit tollen Veranstaltungen für die verschiedensten Interessenslagen, Ziel- und Altersgruppen."