"Dialog statt Konfrontation" empfiehlt der Landrat auf seiner Facebook-Seite - und setzt einen Link zur "Hamelner Erklärung". Deren erster Punkt lautet folgendermaßen: "Wir erkennen die Notwendigkeit der Energiewende an. Ebenso erkennen wir die Notwendigkeit eines Ausbaus der Infrastruktur an, die den veränderten Bedingungen der Energieerzeugung gerecht wird, soweit der Bedarf an Netzausbauprojekten hierfür im Rahmen eines schlüssigen Gesamtkonzeptes nachgewiesen ist."

Die traurige Erkenntnis aus dieser Sitzung ist, dass die Verantwortlichen der beiden Fraktionen die parteipolitischen Interessen wohl über die Bedürfnisse unseres Landkreises stellen. FW-Fraktionsvorsitzender Manfred Plößner

Verabschiedet hat diese Resolution ein "Hamelner Bündnis" von Landkreisen hinsichtlich der Gleichstromtrasse - für eine ähnliche Verfahrensweise beim Süd-Ost-Link stimmten CSU und SPD in der Kreistagssitzung im Juli. Dafür handelte sich nicht zuletzt Landrat Andreas Meier heftige Kritik ein. Erst von den Freien Wählern, die in einem Antrag ein rigoroses Vorgehen gegen die Trasse forderten, dann von zwei Bürgerinitiativen. Die warfen Meier vor, "trickreich" zu agieren (siehe Montagsausgabe). Meier reagierte per Facebook: "Bedingt durch den gebündelten, aktuellen Pressemitteilungs-Angriff durch zwei ,Monstertrassen-Bürgerinitiativen' auf meine Person ist wohl mit einer gesteigerten Besucherzahl hier auf meiner - ich betone - PRIVATEN FB-Seite zu rechnen", schrieb er. "Deshalb werde ich ein paar weitere Informationen posten ..."Dazu zählt eine "Klarstellung" der CSU-Kreistagsfraktion. Die betont in der Mitteilung unter anderem, dass ein Beitritt zum "Hamelner Bündnis" nicht zur Debatte stehe: "Es wurde lediglich beschlossen, sich detailliert über dieses Bündnis zu informieren und alle von der HGÜ-Trasse betroffenen Landkreise und kreisfreien Städte abzufragen, ob sie Interesse an einem ähnlichen Bündnis oder einem Beitritt zum bereits bestehenden ,Hamelner Bündnis' haben." Die Freien Wähler suggerierten dagegen, "man wäre mit weitreichenden und folgenreichen Beschlüssen überrumpelt worden".Ziel des FW-Antrags im Kreistag sei "die Verhinderung der Gleichstromtrasse Süd-Ost-Link" gewesen - das stellen die Freien Wähler in einem Bericht zu ihrer jüngsten Fraktionssitzung fest. Der Landrat habe dann den "Gegenantrag" zur "Hamelner Erklärung" eingebracht und ihn lediglich vorgelesen - "auf die Auslegung einer Vorlage für die anwesenden Kreisräte wurde verzichtet". FW-Fraktionsvorsitzender Manfred Plößner: "Bei der Art und Weise, wie hier in der Kreistagssitzung vorgegangen wurde, drängte sich den Kreisräten der Freien Wähler und auch den Räten anderer Fraktionen der Eindruck auf, ihr Antrag wäre eine Art ,Majestätsbeleidigung' an den Kreistagsfraktionen der CSU und SPD."Nach Meinung der Freien Wähler hätte Meier die Bereitschaft der Landkreise, Städte und Gemeinden für die beabsichtigte Interessensvertretung schon längst ausloten können. Plößner: "Die traurige Erkenntnis aus dieser Sitzung ist, dass die Verantwortlichen der beiden Fraktionen die parteipolitischen Interessen wohl über die Bedürfnisse unseres Landkreises stellen."