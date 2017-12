Bei der Gründung des VdK ging es um Kriegsopfer, Witwen und Waisen. Heute sind es andere, die Hilfe brauchen. Wie eh und je aber kümmert sich der Verband um die Schwächeren der Gesellschaft.

Eine "bayerische Erfindung"

Bei über 300 Rentenanträgen geholfen

Vor 70 Jahren ist der Kreisverband Weiden gegründet worden. Jetzt feierte er Geburtstag. Vertreter der Ortsverbände waren zusammen mit Vorstand und Geschäftsführung und Ehrengästen in die Stadthalle nach Neustadt/WN gekommen. Kreisverbandsvorsitzender Josef Rewitzer blickte auf die Gründerzeit zurück. "Mit 300 Mitgliedern haben wir unter schwierigsten Bedingungen angefangen, heute sind es genau 8000." Das Gebiet des Kreisverbands reiche "von Eslarn bis Schlammersdorf". Der ursprüngliche Kreisverband Eschenbach sei zwischenzeitlich zum Kreisverband Weiden gestoßen. Seit 1999 befinde sich die Kreisgeschäftsstelle Am Schwesternheim in Weiden.Längst habe sich der VdK zum "unüberhörbaren Sozialverband entwickelt", stellte Rewitzer fest. Immer sei es um die soziale Gerechtigkeit gegangen und um das Bestreben, anderen zu helfen. Heute zähle der VdK-Kreisverband 28 Ortsverbände.Auch Bezirksgeschäftsführer Christian Eisenried blickte auf die Geschichte zurück. Der VdK sei eine "bayerische Erfindung gewesen". Dauer- und Kernthema sei die Barrierefreiheit. "Zu unserem Selbstverständnis gehört das Benachteiligungsverbot für Menschen mit Behinderung", stellte Eisenried fest. Auch private Bauträger sollten zur Barrierefreiheit verpflichtet werden. Weitere Themen seien die drohende Altersarmut, die Angleichung der Mütterrenten und die Beseitigung von Abschlägen bei der Erwerbsminderungsrente. Markenzeichen des VdK sei schon immer das Ehrenamt.Ein großes Lob sprach Bürgermeister Rupert Troppmann aus. Er nannte den VdK "das soziale Gewissen der Gesellschaft, weil er immer wieder aufrüttelt". Der Verband gelte auch als "die Gewerkschaft für alle sozialen Belange". 70 Jahre VdK heiße 70 Jahre Menschen zu betreuen. Über die aktuelle Situation im Kreisverband berichtete Kreisgeschäftsführer Siegmund Bergmann. Weil der Zeitgeist immer schneller laufe, "fallen immer mehr Menschen aus dem Hamsterrad heraus". Deshalb sei die Beratungsarbeit im stärker auf allgemeine Lebensberatung ausgerichtet.Mitglieder zahlen sechs Euro Monatsbeitrag und "können, wenn Sie wollen, jeden Tag kommen". In diesem Jahr habe die Geschäftsstelle bereits bei 300 Rentenanträgen geholfen. "Wir sind außer München der einzige Kreisverband in Bayern, der ein VdK-Kino hat", bemerkte Bergmann mit Stolz. Schließlich gehöre auch Kunst und Kultur zum Angebot. Daneben wies Bergmann auf die Selbsthilfegruppe Osteoporose, die Kooperationsvereinbarungen mit der Lohnsteuerhilfe und dem Sibyllenbad sowie den Reha-Sport hin.Diskutiert wurde darüber, wie es gelingen kann, noch mehr Mitglieder zu werben. Kreiskassier Peter Tristan empfahl über "Effektivität von Werbung nachzudenken". "Die beste Werbung ist die Mund-zu-Mund-Propaganda", stellte Bezirksgeschäftsführer Eisenried fest.