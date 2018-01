Die Ausgangslage ist klar. Ein Sieg der Neustädter Basketballer gegen den BC Erfurt am Samstag in eigener Halle (Beginn: 17.30 Uhr) ist Pflicht. Trotz der vielen Ausfälle. Coach Stefan Merkl gibt sich betont ruhig und erklärt die Trainingseinheiten dieser Woche zu den wichtigsten der Rückrunde.

"Ich denke, wir werden deutlich besser eingespielt sein als gegen Dresden", beschreibt Merkl die schwierige Trainingssituation mit wechselnd einsatzfähigen Spielern und ständig neuen Formationen. Auch am Samstag fehlen mit Vlady Krysl, Jojo Klughardt, Michael Kurz und Adrian Saro wieder wichtige Spieler. Hinter den Einsätzen von Jonas Meißner und Emmanuel Tarwoe stehen Fragezeichen. "Erfurt ist ein starker, aber zu Hause ein machbarer Gegner - wenn wir auf die Details achten", so Merkl. "Besonders müssen wir abseits vom Ball deutlich besser arbeiten." Die Marschroute des Tabellensiebten gegen das zehntplatzierte Farmteam des Bundesligisten Oettinger Rockets sei klar: Erfurts dominierenden Guard Valentino Lott unter Kontrolle zu bringen. Gut die tiefen Anspiele zu verteidigen. Und weniger Turnovers zu produzieren.Die Fans, die wegen der gesperrten Tribünen sich im Idealfall selbst um Sitzgelegenheiten bemühen sollten, dürfen sich freuen: Gegen Erfurt behielt die DJK in spannenden Begegnungen meist die Oberhand. Auch den höchsten Sieg in der 2. Regionalliga (113:55) holte die DJK gegen die Thüringer. Dieses Mal dürfte die Aufgabe ungleich schwieriger werden.