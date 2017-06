Kladno war Organisator des TNT Express Mehrkampfmeetings in Tschechien. Als Ausrichter für die zweitägige Veranstaltung lud der Leichtathletik-Weltverband IAAF (International Association of Athletics Federations) ein. Wie in den beiden Jahren zuvor erhielt Simon Ziegler erneut die Startzusage und mischte sich unter eine Reihe von Top-Athleten. Das auf 17 Starter begrenzte Teilnehmerfeld wurde zudem als tschechische Mehrkampfmeisterschaft gewertet - daher weilte auch Roman Sebrle, Olympiasieger 2004 und Weltmeister 2007, als Ehrengast unter den Zuschauern.

Böige Winde

Norm klar erfüllt

Landestitel im Mehrkampf hatte Simon Ziegler in der Vergangenheit zahlreich gesammelt, weshalb er auf die bayerischen Titelkämpfe verzichtete, um sich von einer internationalen Konkurrenz zu einer möglichst hohen Punktzahl treiben zu lassen. Als primäres Ziel definierte der Neustädter aber die Qualifikation für die Mitte August angesetzten deutschen Mehrkampfmeisterschaften.Traditionell wurde der erste Tag im Zehnkampf mit dem 100-Meter- Sprint eröffnet. Als Zweiter seines Laufes gelang dem Athleten der LG Telis Finanz Regensburg in 11,13 Sekunden ein glänzender Einstand. Der Weitsprung weckte ungeliebte Erinnerungen. Sowohl bei den deutschen Zehnkampfmeisterschaften 2016 als auch bei den deutschen Hallenmehrkampfmeisterschaften 2017 in Hamburg verletzte er sich jeweils am Sprunggelenk. Dazu kamen in Kladno böige Winde, die Probleme beim Anlauf bereiteten. Doch Ziegler hatte viel gearbeitet, um im Sprung stabiler zu werden, so dass sein Ergebnis von 6,66 Metern positiv stimmte.Im Kugelstoßen blieb er mit 11,78 Metern nur wenige Zentimeter unter seiner Bestleistung. Planmäßig verlief auch der Hochsprung. Als 1,90 Meter eingemessen wurden, versuchte er eine neue Bestmarke - drei Mal vergebens. Übersprungene 1,87 Meter brachten aber wertvolle Punkte. Das Rennen über die 400 Meter absolvierte Ziegler in 51,18 Sekunden, so dass er den ersten Tag mit 3707 Punkten abschloss.Am zweiten Wettkampftag blieb über 110 Meter Hürden die Uhr für den Oberpfälzer bei 15,87 Sekunden stehen, womit er weiter sicher in Richtung DM trieb. Die zwei Kilo schwere Diskusscheibe schleuderte Ziegler auf 32,37 Meter. Der LG-Athlet wollte weiter angreifen, die Scheibe flog bei den weiteren Versuchen auch weiter, landete aber außerhalb der gültigen Zone. Der Stabhochsprung erwies sich im Mehrkampf schon oft als Stolperstein. Beim Einspringen lief es für Ziegler nicht rund und nach langem Warten auf seinen Einstieg bei 4,40 Metern fiel die Latte im ersten Versuch. Für den zweiten Versuch griff er zu einem härteren Stab, traf den Absprungpunkt exakt und überquerte die Höhe erfolgreich. 4,50 Meter ließ er aus, 4,60 Meter gelangen im zweiten Versuch und brachten ihm weitere 790 Punkte.Im Speerwerfen hat sich der Neustädter zu einem konstanten 50-Meter-Werfer entwickelt. Aus einem kurzen Anlauf flog sein 800 Gramm schweres Arbeitsgerät auf 50,53 Meter. Nach neun Disziplinen war Zieglers Punktepolster groß genug und die Mindestforderung des Deutschen Leichtathletik Verbandes (DLV) von 6000 Punkten erfüllt, um sich erneut für die DM im Mehrkampf zu qualifizieren. Am Ende standen für Ziegler 6874 Zähler zu Buche, als er nach 4:49,36 Minuten über 1500 Meter die Ziellinie überquert hatte.

