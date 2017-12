Als Favorit war die DJK Neustadt in ihr Auswärtsspiel bei den Regnitztal Baskets am Freitagabend gegangen. Dieser Rolle wurde das Team von Coach Stefan bei der 72:83 (32:42)-Niederlage trotz starker Leistung aber nur teilweise gerecht. "Wir wollen aggressiv spielen und den Ball attackieren", hatte Merkl die Marschrichtung des Tabellensechsten vorgegeben. Mit dem Erfolg gegen Nördlingen im Rücken wollte das ersatzgeschwächte Team (am Ball Lukas Bieber) nachlegen. Regnitztal, das Farmteam der Brose Baskets, trat jedoch verstärkt mit vier Spielern des Zweitligisten Baunach Young Pikes an. Die Teamkollegen des ehemaligen Neustädter Jugendspielers Kay Bruhnke trafen hochprozentig und entschieden letztlich die Partie. (Ausführlicher Artikel folgt) . Bild: G. Büttner