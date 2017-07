Gemeinsam Sport treiben macht Spaß. Davon profitiert der Landkreis-Staffellauf seit vielen Jahren. 2017 führt die beliebte Laufveranstaltung in den östlichen Teil. Start ist am Samstag, 16. September, in Pfrentsch, der Zieleinlauf befindet sich in Waldthurn.

Landrat Andreas Meier und Hannes Gilch, zuständig für Regionalmarketing und Tourismus, rühren bereits jetzt die Werbetrommel. Zum 16. Mal werden Sportler nun ihre Laufschuhe schnüren. Die Teilnehmer dürfen sich auf einige Neuerungen freuen. Eine Staffel besteht nur noch aus fünf Startern, nicht mehr wie früher aus sieben."So ist es einfacher, ein Team zusammen zu bekommen", erklärt Landrat Meier. "Viele haben gesagt, dass sie gerne mitmachen würden, aber nicht genügend Läufer hätten." Die Veranstaltung richtet sich vor allem an die vielen Freizeitsportler. "Freunde, Kollegen, Familien, Vereine, Schulklassen - alle können mitmachen." Die fünf Streckenabschnitte verlaufen überwiegend auf dem Bocklradweg ohne große Steigungen. Deshalb können auch nicht ganz zu fitte Läufer und Kinder problemlos mitmachen. Die kürzeste Etappe ist 3,4 Kilometer lang, die längste 6,4 Kilometer. Los geht's um 9.30 Uhr am Sportplatz des SV Pfrentsch. Die nächste Station ist beim Sportheim des TSV Waidhaus. Weitere Wechsel sind in der Ortsmitte von Lohma, am Zimmerplatz in Pleystein und bei der Firma Seebauer am Fiedelbühl in Vohenstrauß.Im Ziel in Waldthurn treffen sich alle Staffeln zur Siegerehrung und zum gemütlichen Ausklang mit Live-Musik. Für jeden Teilnehmer gibt's eine Urkunde und ein Lauftasche.Anmeldungen sind ab sofort unter www.staffellauf.neustadt.de oder per Fax 09602/79971066 möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Staffel 35 Euro. Mitmachen können alle, die im Landkreis Neustadt oder in Weiden wohnen oder bei einem Verein in der Region Sport machen.