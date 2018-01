Wieder hat es nicht ganz gereicht . Nach der 74:87 (45:43)-Niederlage bei den Dresden Titans II stehen die Neustädter Basketballer zum Rückrundenstart unter Druck. Denn zunächst muss sich der Tabellensiebte der 2. Regionalliga Nord in der Tabelle nach unten orientieren.

Mit einem bisschen mehr Wurfglück wäre Dresden schon schlagbar gewesen. Stefan Merkl, Trainer der DJK Neustadt

Die Begegnung am Sonntag bei der ProB-Reserve der Dresden Titans sollte richtungweisend werden. Daher hatte sich die ersatzgeschwächte DJK einiges vorgenommen. Und der kämpferische Einsatz stimmt auch gegen den Favoriten, der furios begann. Allen voran die beiden Shooting-Guards Noah Berge (26 Punkte, vier Dreier) und Nils Niendorf (21/6), die auch im Zweitligakader der Titans stehen, waren kaum zu bremsen. "Wir hatten vor allem Probleme, ihre sehr schnellen Aufbauspieler vor uns zu halten", analysierte auch DJK-Coach Stefan Merkl. "Hier hätte unbedingt besser verteidigt werden sollen. Daran müssen wir taktisch arbeiten. So hat Niendorf uns am Anfang vier Dreier reingeworfen, weil wir bei Guards aushelfen mussten.""Wir lagen am Anfang schnell hinten, haben uns aber nach einem 10-Punkte-Rückstand im ersten Viertel wieder überragend in die Partie zurückgekämpft", erzählte Merkl. Besonders Lukas Bieber (15 Punkte) und Adrian Saro (9) wühlten mit den DJK-Centern bravourös unter dem Korb. Punkte fielen auch durch Fastbreaks, jedoch kaum aus der Distanz. Obwohl Dresden das Spiel kontrollierte, blieb Neustadt dran.Als die Titans in der zweiten Halbzeit jedoch auf Zonenverteidigung umstellten, fand die DJK an diesem Tag kaum ein Mittel dagegen. Dies lag auch am aktuell kleinen Kader. Neben den nicht einsatzfähigen Vlady Krysl, Tom Kuchinka, Simon Wagner, Alex Pöss und Michael Kurz konnte auch der angeschlagene Spielmacher Jojo Klughardt nach dem ersten Viertel wegen Knieproblemen nicht weitermachen. So fehlte viel Durchschlagskraft gegen eine stabile Defensive. Dennoch war die Chance laut Merkl da: "Zur Halbzeit waren wir vorne und auch vor dem Schlussviertel (64:61). Mit einem bisschen mehr Wurfglück wäre Dresden schon schlagbar gewesen."Doch über die Viertel hinweg summierten sich die kleinen Fehler bei den Neustädtern: "Das Hauptproblem waren die vielen Turnovers und dass wir zu nachlässig im Abschluss waren", sagte Merkl. "Außerdem blieben Foulpfiffe aus, wodurch wir uns nicht mal an der Freiwurflinie wieder ranfighten konnten." Wie nach einer harten, aber erneut ungeahndeten Attacke an Sebastian Fritsch 1,30 Minuten vor Schluss bei acht Punkten Rückstand. Nach dem folgenden Disput mit den Unparteiischen wurde Merkl disqualifiziert und musste die Halle verlassen.Dresden konnte noch nachlegen und am Ende fiel die verdiente Niederlage für Neustadt um einige Punkte zu hoch aus. Mit zwei Siegen Polster ist der Abstand zur Gefahrenzone der Liga nun erstmals kleiner als zur erweiterten Tabellenspitze. Es gilt nun, möglichst schnell den Platz im Mittelfeld zu sichern und die noch nötigen Punkte gegen den Abstieg zu holen. Ein Lichtblick: Rückkehrer Tobias Merkl gelang mit 12 Punkten und zwei Dreiern ein ansprechendes Comeback. "Tobi wird uns deutlich weiterhelfen können in den nächsten Spielen", so Stefan Merkl. "Vor allem, weil Vlady Krysl und Jojo Klughardt wohl länger ausfallen werden."DJK: Bieber (15 Punkte/1 Fouls), Meißner (14/5), Merkl (12/2), Aßheuer (10/2), Saro (9/0), Stych (7/4), Tarwoe (4/2), Fritsch (2/0), C. Sailer (1/4), J. Sailer (0/3), Archer (0/4) und Klughardt.