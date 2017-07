Spannende Duelle, tolle Zweikämpfe, schnelle Dribblings und heiße Musik. Bereits zum 27. Mal steigt an diesem Samstag in der Gymnasiumshalle wieder das traditionelle Streetballturnier der DJK. Ab 13 Uhr messen sich die Basketball-Teams beim ältesten Streetballevent der Region in unterschiedlichen Alterskategorien. Neben Pokalen und attraktiven Preisen bekommen die Sieger der einzelnen Kategorien auch Tickets für die Bayerischen Streetballmeisterschaften. Anmeldeschluss ist bis 15 Minuten vor Beginn.

___Infos und Anmeldung unter: