Mehr wurden es einfach nicht. Nur acht Basketballer der DJK Neustadt traten zum Duell beim Abstiegskonkurrenten USC Leipzig an. Trotz großem Kampf zeigte die folgerichtige, deutliche 53:78 (25:31)-Niederlage, dass purer Einsatzwille alleine in dieser Liga nicht ausreicht.

Leipzig treffsicher

Neben Captain Lukas Bieber waren mit Tobias Merkl und Ondrey Stych gerade noch zwei weitere Leistungsträger einsatzfähig. Diese waren zwar naturgemäß die Aktivposten im sehr jung aufgestellten Team und machten insgesamt 38 der 53 Punkte - aber das war zu wenig, um bei den in guter Form spielenden Sachsen zu punkten.Zuletzt hatten sich zu den ohnehin sieben nicht einsatzfähigen DJK-Spielern noch Center Jonas Meißner (Krankheit) und Sebastian Fritsch (Knöchelverletzung im Abschlusstraining) gesellt. Ersteres traf Neustadt besonders hart, da die in Bestbesetzung spielenden, teils ProB-erfahrenen Leipziger gerade auf den großen Positionen ihre Stärken haben. Im Laufe der Begegnung setzte sich die größere individuelle Qualität und Erfahrung des Zehnten der 2. Regionalliga Nord schließlich durch."Vor allem in der ersten Hälfte hatten wir eine sehr schlechte Trefferquote überall am Feld. Sowohl was Korbleger angeht, als auch insbesondere bei den Dreiern.", fasste Bieber das Spiel zusammen. "Schlussendlich hat Leipzig deutlich besser getroffen." Vor allem die beiden Schlüsselspieler Sven Papenfuß und Miguel Lopez-Barcelay (je 17 Punkte), vor denen Coach Stefan Merkl besonders gewarnt hatte, hinterließen ihre Visitenkarte. Neben dem 17-Jährigen Ausnahme-Talent Papenfuß, der dynamisch das Spiel des USC antrieb, war die Centerriege um Lopez-Barcelay angesichts fehlender Gegenparts auf Neustädter Seite einfach übermächtig. Dies zeigte sich deutlich bei den Offensiv-Rebounds. "Das war wirklich ein Problem, da haben wir zu viele zugelassen", sagte Bieber.Neustadts Not-Besetzung schlug sich dennoch tapfer, rannte jedoch ständig einem Rückstand hinterher. Hier fand der DJK-Captain nur lobende Worte für seine Mitspieler: "Durch unsere wirklich gute Ganzfeldverteidigung sind wir stellenweise immer mal wieder etwas näher herangekommen. Allerdings konnten wir das zu acht natürlich nicht über die komplette Spielzeit durchziehen." Die Uni-Riesen ließen sich das nicht mehr nehmen und bauten im Schlussviertel die Führung weiter aus. "Am Ende müssen wir leider wieder einmal eine Niederlage hinnehmen, die am Ende zu hoch ausfällt, aber dennoch verdient ist", so Bieber. Damit tauscht Leipzig als neuer Tabellenachter mit Neustadt die Plätze, das nun als Zehnter in akuter Abstiegsgefahr ist.DJK: Merkl (22 Punkte, 2 Fouls), Stych (10/1), Bieber (6/4), Kuchinka (4/2), C. Sailer (3/5), Archer (3/1), Aßheuer (3/5) und J. Sailer (2/4).