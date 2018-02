Die Punkte gegen den Tabellenzweiten waren natürlich nicht eingeplant. Doch dann schien die Überraschung für die Neustädter Basketballer zum Greifen nahe. Am Ende brachte sich die DJK bei der 62:73 (33:34)-Niederlage gegen den BBC Bayreuth II aber selbst um eine reelle Siegchance.

Kopf-an-Kopf-Rennen

Bis ins Schlussviertel hinein hatten die Neustädter herausragend gespielt und die knapp 300 Zuschauer in der Gymnasiumhalle immer wieder verblüfft. Der Ball lief, die hartnäckige Defensive hielt und vorne attackierte die DJK stetig, bis sie in der stabilen Defensive die Lücken fand. Der Außenseiter blieb dran, nach jedem Viertel lagen die Gäste nur mit je einem Punkt vorne. Der BBC dagegen war zwar unter den Körben unterlegen, doch die bekannt sicheren Schützen brauchten nicht viele zweite Chancen. Es ging hin und her."Die Bayreuther waren sehr gut eingestellt. Sie haben mit John Dieckelman auch einen sehr guten Trainer", beschrieb DJK-Coach Stefan Merkl das spannende Kopf-an-Kopf-Rennen am Samstag. "Ein paar Mal dachte ich zwischendurch: Jetzt haben wir sie", aber dann kam nochmal eine Antwort zurück. Aber eigentlich waren wir an dem Tag die bessere Mannschaft." Wie Anfang des dritten Viertels, als der starke Jonas Meißner einen 9:0-Lauf mit einem Dreier zum 42:34 krönte. Die mit Abstand höchste Führung eines Teams bis zur Schlussphase. Zum Viertelende war der BBC zwar wieder dran, doch Neustadt hatte Kante gezeigt.Und so wuchs bei den DJK-Fans vorsichtig die Hoffnung auf einen, gegen diesen Gegner unerwarteten, Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Wohl wissend, dass die Reserve des Bundesligavierten medi Bayreuth jederzeit gefährlich zuschlagen kann. Mit Spielern, die den Unterschied machen können, wie Marius Adler (14 Punkte, 3 Dreier) oder Philipp Johannes (17 Punkte).Die Begegnung verlief völlig ausgeglichen. Fünf Minuten vor Spielende, die DJK lag 57:58 zurück, erwarteten daher auch alle ein hochdramatisches Finale. Doch das fiel aus. Kleinere Fehler und ein dummes technisches Foul eines DJK-Routiniers brachten mit Adler und Johannes zwei sichere Freiwerfer an die Linie. Dann ging es schnell: Sechs verwandelte Freiwürfe in Folge, ein leichter Korbleger des ehemaligen Neustädters Jevon Perschnick und ein Dreier Richters zum 69:57 machten für den Favoriten den Deckel auf die Partie."Am Ende müssen wir ein bisschen klüger sein, dann kann es auch in die andere Richtung ausgehen", so Merkl, der mit dem Auftritt seines Teams zufrieden war, obwohl die Überraschung ausblieb. "Eine deutliche Leistungssteigerung war erkennbar. Ein klarer Schritt nach vorne." Den machte die DJK trotz der Niederlage auch in der Tabelle. Neustadt ist mit 10 Punkten nun Elfter vor dem punktgleichen Schlusslicht Erfurt.DJK Neustadt: Bieber (15 Punkte, 4 Fouls), Meißner (13/4), Merkl (12/4), Klughardt (6/0), Aßheuer (4/3), C. Sailer (4/4), Saro (3/1), Fritsch (2/1), Stych (2/2), Krysl (1/1), J. Sailer (0/1), und Kuchinka.