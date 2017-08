Auf die Plätze, einspielen, los. So viele Teilnehmer gab es bei den Tennis-Vereinsmeisterschaften der Kinder und Jugend bei der DJK seit Jahren nicht. Über 40 Nachwuchscracks kämpften an zwei Tagen auf den Plätzen in zehn Altersklassen um den Sieg. Die Erstplatzierten: U 6: Korbinian Lang, Hannah Zintl, Laurenz Kost. U 8: Theresa Lang, Leni Wollmann, Helena Zintl. U 10 Neueinsteiger 1: Lina Haubner, Franziska Pöllath, Nicci Schmola; Neueinsteiger 2: Jasmin Scheidler, Lena Hofmann, Sophia Schöninger. U 10 Knaben: Simon Scharnagl, Julius Neupert, Korbinian Wagmüller; Mädchen: Pia Hauer, Marie Pöllath, Anni Völkl. U 12: Leon Skutella, Elisa-Marie Kost, Sarah Liebl. U 14: Lia Löffler, Kilian Reger, Lucia Sagurna. U 16 Mädchen: Luisa Striegl, Marie Aichinger. Juniorinnen/Damen: Anna und Ella Bitterer (punktgleich auf Platz eins), Kristina Striegl, Christina Prischenk. Neben den zahlreichen Tennismatches gab es Kaffee und Kuchen, zur Unterhaltung wurden Tattoos und Mandalas angefertigt. Zum Abschluss ließen sich die Teilnehmer Bratwürste und Grillfleisch schmecken. Die Resonanz zeigte, dass sich der Einsatz der Jugendwartin Anja Striegl für die Abteilung ausgezahlt hat. Bild: exb