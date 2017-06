Das traditionsreiche Neustädter Läufermeeting ist in diesem Jahr einen Monat früher terminiert. Bereits am übernächsten Wochenende, vom 30. Juni und 2. Juli, geht auf der schnellen Tartanbahn auf dem Neustädter Gymnasiumsportplatz die Jagd nach schnellen Zeiten ab. Bedingt durch den nationalen und internationalen Terminkalender sahen sich die Verantwortlichen veranlasst, den "Stammtermin" von Anfang August zu verlassen und das qualifizierte Läuferfest eine Woche vor den deutschen Meisterschaften zu veranstalten. Die junge, aber bereits routinierte Veranstaltungs-Crew wird wieder versuchen den internationalen Gästen einen tollen sportlichen Rahmen und auch historische Einblicke in die Nordoberpfalz zu gewähren. Bereits heute sind Sportler aus Wien, Stettin, Rostock, Düsseldorf, Ulm und allen Gebieten Bayerns gemeldet.

Für viele Topathleten ist der Termin ideal um eine Woche vor den Deutschen Leichtathletik -meisterschaften noch eine Unterdistanz -Disziplin zu laufen. Auch der familiäre Rahmen sowie die fachkundigen Kommentare des Cheforganisators Siegmund Balk werden geschätzt.Freitagabend ist die stimmungsvolle Nudelparty bei den Teilnehmern sehr beliebt. Am Freitag, 30. Juni, beginnt ab 18.30 Uhr die Veranstaltung mit den 800 m Läufen der Schülerinnen und Schüler. Ab 18.50 Uhr sind dann die Läufe bei den U 18, U 20 und Aktiven auf dem Programm. Im letzten Jahr liefen hier über 110 Mittelstreckler. Zwei Deutsche Juniorenmeisterinnen aus München laufen die zwei Runden in Neustadt und wollen sich Richtung 2:03 Minuten verbessern. Julia Kick (LG Telis Finanz Regensburg) wird ihnen starken Widerstand leisten.Im 3000-Meter-Lauf um 19.45 Uhr ist mit Simon Stützel aus Düsseldorf bereits ein Athlet gemeldet, der diese Distanz schon unter acht Minuten gelaufen ist. Bei den Frauen wird die Weidenerin Marlene Gomez-Islinger nach einem längerem USA-Aufenthalt versuchen, erstmals die 10-Minuten-Marke zu knacken.Der zweite Teil des Läufermeetings startet am Sonntag ab 13.30 Uhr mit den 300 Metern der Schüler/innen. Hier sind vorwiegend Oberpfälzer gemeldet. Anschließend haben die Viertelmeiler Gelegenheit schnelle Zeiten abzuliefern. Gegen 14.45 Uhr sind drei 1500 Meter Rennen geplant.Warum kommen so viele gute Athleten nach Neustadt wurde Meetingdirektor Siegmund Balk früher oft gefragt, seine Antwort: "Wer nach Neustadt fährt will Bestzeiten laufen und wird selten enttäuscht. Die Voraussetzungen sind mit der windgeschützten Bahn mitten im Wald geradezu ideal".