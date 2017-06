Die Neustädter von der Waldnaab jubelten ohne Ende, die Neustädter vom Kulm zogen lange Gesichter. Der ASV steigt in die Kreisklasse auf.

Erbendorf. Der ASV Neustadt/WN spielt in der kommenden Saison in der Kreisklasse. Das Team besiegte am Freitagabend die SpVgg Neustadt/Kulm mit 5:1. Nach etlichen Anläufen hat es geklappt.Neustadt am Kulm begann sehr druckvoll und hatte drei hochkarätige Chancen, welche aber nicht genutzt wurden. Die Partie war danach ausgeglichener und Neustadt/WN ging mit in Führung. Kurz vor der Halbzeit erhöhte der ASV aus abseitsverdächtiger Position auf 2:0. Die Kulmer waren in der ersten Halbzeit oftmals zu unkonzentriert. .Neustadt Kulm begann die zweite Spielhälfte druckvoll und drängte auf den Ausgleich. Der ASV war durch seine schnellen Stürmer stets gefährlich. Der SpVgg gelang der Anschlusstreffer und sie setzte danach alles auf eine Karte.Durch einen Konter wurde das Spiel vorentschieden. Neustadt am Kulm resignierte etwas, versuchte aber dennoch noch einmal ranzukommen. Durch einen Foulelfmeter und einen weiteren Konter stellte der ASV das Endergebnis auf 5:1. das Ergebnis fiel zwar zu hoch aus. Am Ende war es aber ein verdienter Sieg für die Mannschaft von der WaldnaabTore: 1:0 (32.) Valentin Gert, 2:0 (45.) Valentin Gert, 2:1 (54.) Ralf Dollhopf, 3:1 (68.) Valerian Ginder, 4:1 (81./Elfmeter) Karl Urev, 5:1 (82.) Martin Pausch - SR: Andreas Stolorz (DJK Irchenrieth) - Zuschauer: 350