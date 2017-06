Erfolgreiche Wiedergeburt der Fußball-Stadtmeisterschaft für Senioren: Zwölf Mannschaften liefern sich auf dem DJK-Gelände spannende Spiele.

Die Platzierungen 1. "9 Guys one Cup", 2. "Neisteder Hoblbuam", 3. "Zdravko Zdravko", 4. "Man United", 5. Altenstadt A-Jugend, 6. "Ajax C-Jugend", 7. Werners Rumkugeln, 8. Powerfit, 9. "TUS Roncalli & Friends", 10. "Halb Mensch, halb Tier", 11. SV Altenstadt II, 12. "Die 11er". (bey)

Dem gemeinsamen Aufruf der ersten und zweiten Mannschaft der DJK als Ausrichter und dem Stadtverband Neustadt/Altenstadt folgten am Samstagnachmittag zwölf Teams, mit dabei erfreulicherweise auch Hobbymannschaften, für die der olympische Gedanke des Dabeiseins wichtig war. Als Sieger ging die Mannschaft "9 Guys one Cup" hervor, die bis nächstes Jahr den von der DJK gestifteten Wanderpokal behalten darf.Gerd Gronauer vom Stadtverband stellte die zwölf Teams mit ihren manchmal recht eigenartig klingenden Namen vor. So nannte sich ein Team "Halb Mensch, halb Tier".Dahinter versteckte sich die B-Jugend der gastgebenden DJK. Die A-Jugend wiederum gab sich den Namen "Werners Rumkugeln", die "11er" waren natürlich die Spieler vom Verein Neustädter Faschingszug in Anlehnung an die Elferräte.Da waren auch noch die "Neisteder Hoblbuam", eine Mischung aus Spielern der A-Jugend, der ersten und zweiten Mannschaft. "Man United" fehlte nicht, diesen Namen hatten sich Spieler der ersten und zweiten Mannschaft der DJK einfallen lassen.Schwer auszusprechen "Zdravko Zdravko" - viele Weltmeisterschaften ist es her, aber so soll der Torwart der bulgarischen Nationalmannschaft geheißen haben. Die C-Jugend der DJK machte aus sich die "Ajax C-Jugend", der "TUS Roncalli & Friends" waren astreine Hobbyfußballer, und das Team "Powerfit" kam aus der Leichtathletik und einem Fitnesscenter. Nur die Teams vom SV Altenstadt verzichteten darauf, sich namentlich "zu verkleiden".Felix Steghöfer von der DJK schilderte kurz den Anlass für das Turnier. Während es für die Jugendmannschaften des Stadtverbandes regelmäßig ein Hallenfußballturnier gebe, sei dieses sportliche Ereignis für die Seniorenteams in der Versenkung verschwunden, bedauerte er. Dieses Kleinfeldturnier solle die einstige Tradition neu aufleben lassen. Die zwölf Teams waren in zwei Sechser-Gruppen aufgeteilt. Jeder zehn Minuten gegen jeden lautete in der Gruppenphase die Vorgabe. Im Viertelfinale mit den ersten vier Teams aus beiden Gruppen verlängerte sich die Spielzeit auf zwölf Minuten. Bei einem Unentschieden gab es Sieben-Meter-Schießen. Als Schiedsrichter fungierten Franz Hartwig, Stefan Linsmeier, Tobias Faulhaber und Thomas Gruber.Nach der Gruppenphase zogen die "Neisteder Hoblbuam", "Powerfit", "9 Guys one Cup", "Werners Rumkugeln", Altenstadt A-Jugend 2008, "Zdravko Zdravko", "Ajax C-Jugend" und "Man United" ins Viertelfinale ein. Im Halbfinale gewannen die "Hoblbuam" gegen "Man United" 5:3. Im zweiten Halbfinale setzen sich die "9 Guys one Cup" mit 3:1 gegen "Zdravko Zdravko" durch. Im Finale behielten die "9 Guys one Cup" gegen die "Neisteder Hoblbuam" mit 2:0 die Oberhand.Wolfgang Schwarz, Sportreferent der Stadt Neustadt, dankte den Verantwortlichen der DJK für die Organisation des Turniers, aber auch dem Schiedsrichternachwuchs aus Neustadt und Flossenbürg.Unter starkem Beifall überreichte Wolfgang Schwarz der siegreichen Mannschaft "9 Guys one Cup" den Wanderpokal. Als bester Torhüter wurde Michael Staffe ausgezeichnet, bester Spieler war Florian Bösl.

