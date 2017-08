13 Heimspiele am Stück - das gibt's in der Kreisklasse Ost. Und dazu gibt es einige Mannschaften, die schon am zweiten Spieltag etwas gutmachen wollen.

Weiden. Pflicht erfüllt in Luhe: Jetzt folgt das Spitzenspiel in der Kreisklasse Ost für Absteiger DJK Neustadt/WN gegen den Vorjahresdritten SV Waldau. DJK-Coach Bernd Häuber strahlt Zuversicht aus. Gästecoach Daniel Wolfrath stellt sein Licht auch nicht unter den Scheffel.Ein Novum gibt es in Pirk: Die SpVgg trägt die gesamten 13 Heimspiele der Saison nun in einem Stück bis zum 29. Oktober in Pirk aus. Danach geht es nur noch in die Ferne. Grund ist der Sportplatzbau.SV Störnstein Sa. 15.00 FC Luhe-Markt"Aufgrund der Chancen hätten wir bei Ehenfeld/Hirschau drei Punkte mitnehmen müssen", stellt SV-Trainer Tobias Schiener fest. Trotzdem ist er mit dem Punkt nicht unzufrieden. Er sieht aber spielerisch Luft nach oben. Das Backofenfest am Samstag will man nach einem Sieg feiern. Filchner und Kölbl werden fehlen, Hilburger ist wieder da. Beim FC sagt Interimscoach Andreas Hammer, dass man gegen Neustadt nicht schlecht gespielt habe. Die DJK war jedoch zielstrebiger und reifen. Personell wird es sehr problematisch. Hammer muss die komplette Abwehrreihe ersetzen. "Wir werden aber trotzdem nicht auf dem Zahnfleisch daherkommen", sagt er und gibt als Ziel einen Punkt aus.TSV Pleystein Sa. 17.00 ASV Neustadt/WNMit dem Auftaktsieg im Derby bei Aufsteiger Flossenbürg ist TSV-Coach Hans-Jürgen Mühling rundum zufrieden. Weiterhin richtet er sein Augenmerk auf die Laufbereitschaft und den Einsatz. Spielerisch fehlt es seiner Meinung nicht. Der ASV hofft nach dem Knaller beim ersten Auftritt in der Kreisklasse, dass der Kantersieg gegen Waldthurn keine Eintragsfliege war. Trainer Pianka wird sein Team entsprechend motivieren, dass es mit hundert Prozent Leistung auftritt und so die Basis für einen Punktgewinn legt.TuS Schnaittenbach Sa. 17.30 FC Weiden-Ost IITuran Bafra feierte mit seinem Team einen guten Einstand: Sein TuS trat in Vohenstrauß gut vorbereitet und topmotiviert auf, wobei der letzte Pass zu oft nicht angekommen ist. Die Gäste sind für Bafra eine spielstarke junge Truppe, aber zu Hause will er nichts anbrennen lassen. Wieder dabei sind Abwehrrecke Jakub Kuchar und Kapitän Sebastian Dietrich. Gästetrainer Martin Opitz macht die Niederlage am Vorsonntag an ungewohnten Fehlern im Aufbauspiel und mangelnder Chancenauswertung fest. Beim Meisterschaftsfavoriten, der mit Bafra, Hirmer und Bösl Spieler habe, die ein Match allein entscheiden können, werde es sehr schwer. Aber man wolle alles unternehmen, um einen Fehlstart zu vermeiden, verspricht er. Oppitz hat Heisig und die Sichert-Brüder nicht zur Verfügung.DJK Neustadt/WN So. 15.00 SV WaldauBis auf ein paar Kleinigkeiten war DJK-Coach Bernd Häuber mit dem Spiel in Luhe zufrieden. Nun hat die DJK das nächste Topspiel vor der Brust. Dabei muss man auf Max Fahrnbauer, Marco Schaupert, Steffen Markl und Patrick Michl (Urlaub) verzichten. Zudem ist Flo Bösl angeschlagen. "Unser Kader ist breit genug, um zuversichtlich in die schwere Partie zu gehen, die wir gewinnen wollen", sagt Häuber. In Sachen Ausfälle siehts beim Gast mit dem Fehlen von sechs Stammkräften ebenfalls schlecht aus. "Aber wir haben nicht den breiten Kader", stellt Co-Trainer Norbert Bauer fest. Bis auf die drei Gegentreffer war man mit dem Spiel gegen Pirk zufrieden. Beim Meisterschaftsfavoriten wäre Bauer mit einem Punkt mehr als glücklich.SpVgg Pirk So. 15.00 TSV Flossenbürg"Auswärts sollten eigentlich drei Tore reichen", blickt SpVgg-Trainer Stefan Kleber auf Waldau zurück. Man hat gesehen, dass es an der Abstimmung durch die vielen neuen Spieler noch fehlt. Gegen einen Aufsteiger zu spielen, ist nicht einfach, warnt er vor den Gästen. Beim TSV ging der Auftakt in die Hose, aber das ist noch kein Beinbruch. Für Trainer Mario Neuber gilt es, die guten Ansätze aus dem Spiel gegen Pleystein zu forcieren und zudem muss das Team die anfängliche Nervosität ablegen. Gelingt das, könnte man das Ziel "einen Punkt" erreichen.FSV Waldthurn So. 15.00 SpVgg Vohenstrauß IIErst gut im Spiel, dann Chancen nicht genutzt, Elfer verschossen, die Strafe folgte, so sah FSV-Trainer Markus Dagner die Partie beim ASV Neustadt/WN. Dem jungen Team fehlt einfach noch die Routine. "Ich denke, dass jetzt beide Teams Wiedergutmachung für die Auftaktniederlage betreiben wollen", sagt Dagner. Dem stimmt Gästetrainer Markus Grosser zu, der gegen Schnaittenbach angesichts seines noch nicht eingespielten Teams mit der Leistung nicht unzufrieden war. Spielerisch sieht er Luft nach oben. Trotz des Ausfalls wichtiger Stammspieler wie Riedl, Zitzmann und Grötsch ist er optimistisch. Allerdings werden wohl einige Spieler zur "Ersten" delegiert.SV Altenstadt/WN So. 15.00 SG EhenfeldDem zweiten Heimspiel in Folge sieht SV-Trainer Markus Karl mit gemischten Gefühlen entgegen, weil die SG ein für ihn vollkommen unbekanntes Team ist. Nichtsdestotrotz wollen wir die Punkte in Altenstadt behalten, auch aufgrund der Tatsache, dass die nächsten Gegner Luhe und die DJK Neustadt sind. Fehlen wird Sax (Dienst) und wohl auch Albrecht (angeschlagen). Die SG sicherte sich im Auftaktspiel gegen Störnstein spät den Punkt. Man habe sich das Leben mit vielen Fehlpässen selbst schwer gemacht, sagt Trainer Martin Winkler. Personell ist Besserung in Sicht.