Seit Dezember sind die Tribünen der Gymnasiumhalle gesperrt. Eine Sanierung ist scheinbar zu teuer. Die Sportfans sitzen auf Stühlen, Weichbodenmatten oder Bierbänken. Nun haben alle Verantwortlichen gemeinsam eine Lösung gefunden - auf dem "kleinen Dienstweg".

"Innere Angelegenheit"

Sicherheit bis 2021

Bis zu 70 000 Euro Kosten zur Behebung der "gravierenden Mängel" stehen zunächst im Raum, als nach einer turnusmäßigen Wartung die weitere Nutzung der rund 40 Jahre alten Teleskop-Tribüne in der Neustädter Dreifachturnhalle untersagt wurde. Konkret wurden dabei die Abstände und Befestigung der Geländer (Absturzsicherheit), die Zugängigkeit unter den Tribünen und die abgenutzten Sitzflächen bemängelt. Nun können die Zuschauerränge nach geschätzter vierwöchiger Sanierung wieder genutzt werden - nicht als kurzlebiges Provisorium, sondern regulär, auf Dauer zugelassen. Kostenpunkt: rund 10 000 Euro.Wie nötig Schule und Vereine die Sitzmöglichkeiten brauchen, machten die vergangenen Wochen klar: Die Zuschauerzahlen der Regionalliga-Basketballer sanken, beim Hallenfußball standen Fans in der ersten (Stuhl-)Reihe unter Dauerbeschuss und das Gymnasium vermisste nötige Kapazitäten für Schulevents.Kein Zustand auf Dauer: "Es ist eine Neustädter Schule und damit auch eine Neustädter Sache", sagt Rupert Troppmann am Donnerstag. Neustadts Bürgermeister hatte sich nach Rücksprache mit Landrat Andreas Meier der Problematik angenommen. "Es ging darum, eine bezahlbare, tragfähige Lösung zu finden." Ein Ortstermin mit dem Neustädter Architekten Georg Binner und einem Sachverständigen im Februar rückt diese in greifbare Nähe."Es war Glück, dass wir beim damals zuständigen Bühnenbauer die Unterlagen einsehen konnten", erzählt Binner. Mit Blick auf die Daten unter anderem auf die - für die Teleskop-Tribüne geltenden - Statikvorgaben wurden nun Möglichkeiten gefunden, mit einfachen Maßnahmen und einem verhältnismäßig geringen Aufwand die Funktionsfähigkeit und Betriebssicherheit der Zuschauerränge zu erhalten.Dann geht es schnell. Das Angebot einer Neustädter Firma liegt bereits auf dem Tisch, Landrat Meier hat die benötigten Mittel zur Sanierung bereits freigegeben. Nun muss nur noch der Auftrag vergeben werden. "Dieser Betrag von etwa 10 000 Euro ist zwar auch keine ,Kleinigkeit', jedoch ist uns der Sport und das Ehrenamt in unserem Landkreis diese Investition wert", freut sich auch Meier über die pragmatische Lösung.Damit treffen Befürchtungen, dass erst bei der planmäßigen Sanierung der Dreifachhalle (etwa 2021) wieder Bewegung in die Tribünenfrage kommt, nicht ein. "In der derzeit laufenden Generalsanierung sind wir alle auf gegenseitiges Verständnis und Entgegenkommen angewiesen", sagt Meier. "Mit dieser Sanierung wollen wir auch den Willen zur Kooperation honorieren." Denn besser hätte die Zusammenarbeit von Kreis, Stadt und Verein nicht laufen können.