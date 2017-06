München/Neustadt/WN. Es ist das Höchste für einen jungen Basketballer: Im Finale um die deutsche Meisterschaft der NBBL zu stehen. Johannes Klughardt (19) hat es geschafft. Ein toller Erfolg. Auch wenn es für den Titelgewinn seines Schwabinger Teams gegen Bayern München nicht gereicht hat. Der hätte die sportliche Karriere des Altenstädters gekrönt. Die ist nun vorbei. Denn für ihn war es ein echtes Endspiel.

Realistische Perspektive

Big Play für Klughardt

In der Liga haben wir die Bayern zweimal geschlagen. Johannes Klughardt ärgert sich über die Finalniederlage

Während einige Mitspieler ihre weitere Zukunft im Profi-Basketball planen, tauscht der gebürtige Altenstädter erst einmal den Basketballcourt gegen den Hörsaal. "In den vergangenen fünf Jahren habe ich nur für den Basketball gelebt. Vier Mal Training die Woche, dann am Wochenende die Spiele", erzählt Jojo, wie er im Team genannt wird. Zuerst in der Jugend- (JBBL), dann in der Nachwuchsbundesliga (NBBL). Parallel dazu auch in Herrenteams. Das Leben eines Leistungssportlers eben."Jetzt ist das Studium wichtiger", sagt Klughardt, der sich für Jura entschieden hat. "Ich habe ohnehin noch ein Jahr drangehängt." Nach dem Abitur fokussierte sich der 1,86 Meter große Point Guard noch einmal komplett auf den Basketball. Mit Erfolg: Mit der Internationalen Basketball-Akademie München (IBAM), einem Projekt aus Schwabing, ging es für den technisch starken Aufbauspieler, der für sein präzises Spiel mit extrem niedriger Fehlerquote bekannt ist, bis ins Finale in Frankfurt.Nun muss der Sport hintenanstehen. "Wenn man wie ich kein Bundesligaspieler wird, setzt man andere Prioritäten", weiß sich der 19-Jährige einzuschätzen. Andere berufliche Perspektiven im Profigeschäft Basketball, etwa als Manager, seien unrealistisch. "Das wäre toll, aber da gibt es wenige, vernünftig bezahlte Jobs."Klughardt wechselt 2012 aus dem U14-Bayernligateam der DJK Neustadt/WN zu Cybex Urspring. Im renommierten Basketballinternat nahe Ulm wird er zum Württembergischen Auswahlspieler, tritt in der Jugendbundesliga (JBBL) an. Im bundesweiten Projekt "Talent mit Perspektive" schafft er es in die Endrunde, wird beinahe Nationalspieler. "In der JBBL schieden wir jeweils im Viertelfinale, in der NBBL im Achtelfinale aus", erzählt Jojo. Dieses Mal war nur der Stadtrivale eine Nummer zu groß."Es war sehr enttäuschend. Schließlich haben wir zwölf Monate darauf hingearbeitet. Und in der Liga haben wir die Bayern zweimal geschlagen", ärgert sich Klughardt. Aber das hart umkämpfte Halbfinale gegen Alba Berlin (74:66) am Abend zuvor hatte Energie gekostet. Außerdem hatte sich der Rivale mit Ausnahmetalent Marko Pecarski verstärkt. Der Serbe war der entscheidende Faktor beim 94:71. "Bis zur Halbzeit war es ausgeglichen. Im dritten Viertel hat Bayern einen Dreier nach dem anderen getroffen und einen 20-Punkte-Vorsprung herausgespielt. Der war nicht aufzuholen."Beinahe hätte mit Klughardt erneut ein von der Talentschmiede DJK Neustadt/WN ausgebildeter Spieler einen Deutschen Meistertitel gewonnen. 2015 holten Kay Bruhnke und Nico Wenzl den Titel in der olympischen Spielform 3x3. Wie Klughardt stammt der aufstrebende U16-Nationalspieler Bruhnke aus einer Arbeitsgemeinschaft des Regionalligisten mit der Grundschule Altenstadt.Eine starke Szene aus dem Halbfinale wird dem Altenstädter in Erinnerung bleiben: "Wir lagen 50 Sekunden vor Schluss 2 Punkte vorne. Ich bekam den offenen Wurf und traf. Im Gegenzug habe ich dann den gegnerischen Aufbau geblockt." Klughardt hielt den Sieg gegen Alba fest. Die Profikarriere scheint abgehakt. Die Liebe zum Basketball aber nicht. Er will als auf jeden Fall weiterspielen. "Wenn ich in Regensburg studiere, spiele ich aber sicher in der 2. Regionalliga für die DJK Neustadt - das ist eine Herzensangelegenheit."