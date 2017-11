Die Anspannung war den Neustädter Basketballern anzumerken. Gegen den TSV Nördlingen wollte die DJK nach vier Niederlagen in Folge die Trendwende schaffen. Mit einem sicheren 73:62 (41:32)-Erfolg gelang dies auch. Wobei die Fans lange Zeit zittern mussten.

Neustadt nun am Drücker

Wir haben Systeme, die die Jungs noch nicht so spielen können, wie es nötig wäre, geändert. Damit fahren wir deutlich besser. Stefan Merkl, Coach DJK Neustadt

Was die gut 300 Zuschauer in der Gymnasiumhalle sahen, war lange ein ausgeglichener Abnutzungskampf zweier Teams, die sichtlich unter Erfolgszwang standen. Während die DJK in den vergangenen Wochen in der Tabelle ins Mittelfeld abrutschte, befinden sich die Schwaben nach acht Spieltagen bereits auf den Abstiegsrängen.Besonders in der ersten Halbzeit taten sich die Neustädter gegen die Gäste schwer. Während Liga-Topscorer John Cratit (23 Punkte) für den TSV kontinuierlich traf, waren die Big-Men Robin Seeberger (16 Punkte) und Goran Tomic (6) eine Macht unter den Körben. Zwei Blocks in Folge von Seeberger verschafften ihm bei den DJK-Angreifern sichtlich Respekt. Doch der Tabellensiebte zeigte, dass er sich nach den letzten Partien weiterentwickelt hatte."Im Training hat es sich schon abgezeichnet. Wir haben Systeme, die die Jungs noch nicht so spielen können, wie es nötig wäre, geändert. Damit fahren wir deutlich besser", freute sich Merkl über den Auftritt seines Teams. "Besonders Jojo (Klughardt) hat ein starkes Spiel gemacht. Er musste ja mit Lukas (Bieber) das Fehlen von Emmanuel Tarwoe ausgleichen und hat Cratit gut verteidigt."Neustadt spielte deutlich disziplinierter und wurde dafür belohnt. "Wir haben sehr, sehr gut als Team verteidigt und den Gegner aus dem Rhythmus gebracht", so Merkl. "Das hat Unzufriedenheit geschaffen, wie man deutlich sehen konnte. Tomic hat ja dann auch ein technisches Foul bekommen." Ein Wendepunkt.Nördlingen führte zu diesem Zeitpunkt Mitte des zweiten Abschnitts noch mit 30:25. Mit einem 16:2-Lauf brachte sich die DJK auf die Siegesstraße. Dabei zeigte das Team, in dem gleich fünf Spieler zweistellig trafen, das es homogen aufgestellt war. Als Tomic im Schlussabschnitt sein fünftes Foul kassierte, bestimmte die DJK - allen voran Jonas Meißner - auch unterm Korb das Spiel. Die lange vermisste Lockerheit war spürbar da, nun fielen auch die Würfe von Außen. "Wichtig war, dass wir den Heimvorteil gut genutzt und etwas besser getroffen haben. Ich muss auch den jungen Spielern ein Kompliment aussprechen, dass das Zusammenspiel so gut geklappt hat", lobte der Coach. "So wollen wir in den kommenden Wochen auftreten."DJK: Meißner (14 Punkte/3 Fouls), Krysl (13/1) Stych (11/4), Saro (11/0), Klughardt (10/0), Kuchinka (5/4), Bieber (4/4), Fritsch (4/3) und Pöss (1/0) J. Sailer (0/1) und Wagner (0/2).