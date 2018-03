"Winners out" für die Neustädter und Regnitztaler Basketballer. Der Begriff aus dem Straßenbasketball, nach dem das Team, das getroffen hat, am Ball bleibt, trifft im übertragenen Sinn auch auf das Schicksalsduell am Samstag zu. Denn wer gewinnt ist wohl sicher raus aus dem Abstiegskampf.

Kay Bruhnke mit dabei

Restprogramm im Abstiegskampf TSV 1861 Nördlingen (7. Platz/14 Punkte)



Litzendorf (H), Regnitztal (A), Wolnzach (H)



DJK Neustadt/WN (8. Platz/14 Punkte)



Regnitztal (H), Wolnzach (A), Würzburg (H)



Regnitztal Baskets (9. Platz/14 Punkte)



Neustadt/WN (A), Nördlingen (H), Litzendorf (A)



Dresden Titans II (10. Platz/14 Punkte)



Chemnitz (A), Goldbach (H), Bayreuth (A)



USC Leipzig (11. Platz/12 Punkte)



Erfurt (H), Litzendorf (H), Chemnitz (A)



BC Erfurt (12. Platz/12 Punkte)



Leipzig (A), Chemnitz (H), Goldbach (A)

An einem vorentscheidenden Spieltag ist das Aufeinandertreffen der Tabellennachbarn, die mit Nördlingen (7.) und Dresden (10.) einen punktgleichen Viererpulk mit je 14 Punkten bilden, eines von zwei Abstiegsduellen. Mit Leipzig und Erfurt (je 12 Punkte) müssen auch die beiden Kellerkinder der 2. Regionalliga Nord gegeneinander ran. Für den Verlierer wird's eng.Obwohl DJK-Coach Stefan Merkl mit seiner Mannschaft als Tabellenachter mitten im spannendsten Abstiegsrennen seit Jahren steckt - der halben Liga droht noch der Fall in die Bayernliga - sieht er die unübersichtliche Tabellensituation gelassen. "Ich gehe davon aus, wenn wir gewinnen, sind wir durch, aber ich lasse mich nicht auf Rechenspielchen ein", meint Merkl mit Blick auf das schwere Restprogramm (siehe Info-Kasten). "Wir müssen einfach das beste aus den letzten Spielen rausholen."Am Samstag wird dafür eine Topleistung nötig sein, denn in der Gymnasiumhalle (Anwurf 17.30 Uhr) messen sich zwei Teams, deren Formkurve steil nach oben zeigt. Neustadt beendete zuletzt eine lange Niederlagenserie mit zwei Siegen in Folge und verschaffte sich ein Mini-Polster zum Tabellenende. Tabellenneunter Regnitztal, der lange abgeschlagen Letzter war, gewann gar fünf der letzten sechs Spiele. Davor hatten die Oberfranken in 13 Begegnungen ganze 2 Siege geholt.Die Ursachen sind klar. Während sich bei der DJK das wochenlang sehr volle Lazarett lichtet und die Rekonvaleszenten sich immer besser einspielen, bediente sich Regnitztal - als Kooperationspartner im Verbund des Deutschen Meisters Brose Bamberg - bei Spielern, die parallel auch im Zweitliga-Kader des ProATeams Baunach Young Pikes stehen.Deren Nachwuchstalente - wie der ehemalige DJK-Jugendspieler und aktuelle U18-Nationalspieler Kay Bruhnke - gaben mit ihrer Erfahrung aus der Nachwuchsbundesliga (NBBL) und der Zweiten Liga den Regnitztalern eine ungeheuere spielerische Qualität. So bezwang das in Strullendorf beheimatete Team am Wochenende auch Meisterschaftsaspiranten BBC Bayreuth II."Mit den NBBL-Spielern legt Regnitztal ein krasses Tempo auf", warnt Merkl, der vermutet, dass die Gäste trotz NBBL- und ProA-Spielen in Top-Besetzung kommen werden. "Man darf ein intensives Spiel erwarten." Die Zutaten für ein Basketballfest stimmen. Die DJK-Fans freuen sich auf ihren Rückkehrer, besonders wenn er die Punkte in Neustadt lässt.